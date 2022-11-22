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台南胡麻季善化區農會登場　黃偉哲歡迎全國民眾來買國產胡麻

▲「2022台南胡麻季」，27日將於善化區農會率先登場，市長黃偉哲親自擔任胡麻代言人，邀請全國民眾來買麻油過好冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022台南胡麻季」，27日將於善化區農會率先登場，市長黃偉哲親自擔任胡麻代言人，邀請全國民眾來買麻油過好冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

受民眾熱烈歡迎的「2022台南胡麻季」，27日將於善化區農會率先登場，緊接著12月3日在安定區及12月3、4日在西港區陸續舉行，台南市政府22日於民治市政中心召開記者會，市長黃偉哲親自擔任胡麻代言人，他大讚台南出產的胡麻品質優良、香氣濃郁，邀請全國民眾來買麻油過好冬。

▲「2022台南胡麻季」，27日將於善化區農會率先登場，市長黃偉哲親自擔任胡麻代言人，邀請全國民眾來買麻油過好冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南為胡麻最大產區，也是台南市指標性作物之一，在多年的行銷推廣下，不但擁有完整的胡麻聚落可參觀體驗外，還有琳琅滿目，且不斷推陳出新的優質胡麻農特產品。對此，黃偉哲表示，為讓全國民眾都能了解胡麻的功用並廣為消費，臺南胡麻季一定要持續辦下去，未來更要加入其他有出產芝麻的農會、公所一起舉辦，透過強強聯手，讓胡麻季活動愈辦愈旺，打響臺南胡麻名氣。

▲「2022台南胡麻季」，27日將於善化區農會率先登場，市長黃偉哲親自擔任胡麻代言人，邀請全國民眾來買麻油過好冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，南市為全台最大胡麻產區，種植面積約1491公頃，約占全台70％，多以秋植為主，其中安定、善化及西港為南市的主要產區，栽培品種為具豐產、高油脂、抗倒伏等特性的「臺南1號」，經農藥檢驗無虞後，再進行胡麻的加工。

▲「2022台南胡麻季」，27日將於善化區農會率先登場，市長黃偉哲親自擔任胡麻代言人，邀請全國民眾來買麻油過好冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年來，農會積極研發多元的農特產品，開發多元的胡麻農特產品，除冬令進補的黑麻油，到可以涼拌清炒的清麻油、或是美味營養的的拌麵、營養香醇的芝麻粉、酥脆的巧果等，期望多元加工的農特產品，能觸及更多消費族群，提高胡麻附加價值，讓大眾能更認識胡麻的營養、多元利用性與實用性。

農業局表示，今年胡麻季各區舉辦時間為：11月27日在善化區農會廣場、12月3日在安定區公所西側停車場旁及12月3、4日連續2天在西港區農會後營倉庫。各場活動皆有各區獨特的胡麻產品展售及優惠，並規畫相關活動，如善化場有適合親子一起體驗的胡麻榨油DIY、免費提供限量燒酒豬腳湯及麻油肉燥炒蛋麵品嚐，還能以優惠的85折價格購買新推出的2款芝麻拌麵及其他芝麻產品。

▲「2022台南胡麻季」，27日將於善化區農會率先登場，市長黃偉哲親自擔任胡麻代言人，邀請全國民眾來買麻油過好冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安定場延續深受親子響應的胡麻造型秀，讓大小朋友一同發想造型並裝扮，今年結合紙板打卡活動，增加活動趣味性，另外也提供2500份麻油料理讓民眾免費品嚐，周邊還有食農教育DIY及胡麻親子陶瓷彩繪DIY等活動，消費滿額還可參加摸彩，有機會獲得價值5000元的安定農會提貨券。

▲「2022台南胡麻季」，27日將於善化區農會率先登場，市長黃偉哲親自擔任胡麻代言人，邀請全國民眾來買麻油過好冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而西港場，今年適逢推廣胡麻節活動第20年，擴大辦理場域，有青農、美食及文創攤位市集，並規劃食農體驗、DIY及童玩比賽、20周年回顧展，還有限量胡麻料理品嚐、消費滿額送限量胡麻嫂麻布袋及後營7-11中熱拿鐵兌換券及摸彩等豐富活動，市長黃偉哲歡迎全國朋友把握時間，來趟台南胡麻美食及體驗巡禮。立法委員賴惠員也到場，表達對台南農產的大力支持。

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