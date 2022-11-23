為省280元停車費　女子「出怪招」酒精塗繳費單...警方說話了

▲趙姓女子為省停車費，用酒精塗改停車繳費單，只繳交最低金額停車費，被依偽造文書罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南35歲趙姓女子，為省停車費，利用停車收費員在第2小時開單時係用人工蓋章，涉嫌用酒精等變造塗改金額及時數成每張1小時，持往超商繳交5張共100元，因超商事後被台南市交通局通知金額短缺280元，超商向市警四分局報案，警方傳喚趙女到案說明後，全案依偽造文書罪嫌送辦。

台南市警四分局安平派出所於11月19日接獲超商報案，稱有一名女子10月 11日持偽造之停車繳費單5張至超商繳費100元後，台南市交通局停管單位通知超商該收款金額與停車相關金額不符，使超商蒙受損失280元，到安平派出所報案。

▲台南市警四分局安平派出所所長林文宏說明案情。

四分局調查後發現，該名35歲趙姓女子是利用停車第2小時後，由停車收費人員以人工蓋章方式加時，以酒精將蓋章全部塗銷，使超商店員只收取最低停車金額，趙女只繳交5張停車單每小時20元，共計100元，致超商蒙受損失新台幣280元，四分局於11月20日通知趙女到案說明，趙女坦承犯情，全案依偽造文書罪嫌移送台南地檢署偵辦。

第四分局分局長王子雄表示，偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，可處5年以下有期徒刑，呼籲民眾勿因小失大，貪小便宜心存僥倖而吃上官司。