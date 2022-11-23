惡母在「牛奶偷摻毒品」！　11歲女兒慘淪49歲男友的洩慾工具

▲女童在不知情的情況下喝下摻入毒品的牛奶，並遭到母親男友猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本大阪一名母親透過交友軟體認識男友後，為了挽回與男友間的感情，竟在11歲女兒的咖啡牛奶中加入毒品，讓男友猥褻女兒，而她甚至全程在旁幫忙。該名母親被檢方求處4年6個月徒刑，而大津地方法院22日依監護人猥褻等嫌疑判處其3年6個月徒刑。此外，為了保護未成年被害者的隱私，因此大津地方法院全程以匿名方式審理其母。

根據《京都新聞》報導，該名母親透過交友軟體認識一名49歲的工廠員工後，兩人開始進一步交往。然而男方疑似是想要分手，女方為挽回男友，2020年6月26日竟在當時年僅11歲的女兒的咖啡牛奶中加入毒品，使其神智不清後，讓男友猥褻未成年女兒。

男子趁著女童被餵下毒品後，開始做出一系列猥褻行為，並將整個過程用智慧型手機錄影留存。不僅如此，兩人在2022年3月4日至5日間，再度對當時13歲的女童做出同樣猥褻行為。女童的母親不但協助下藥，甚至還共同加入男子的猥褻行為，以滿足對方的性慾。

大津地方法院22日召開審判，法官大嶋真理子在判決書中指出，「作為母親本應負起監護與養育的責任，但是卻不顧被害人的反抗，與男友聯手，積極參與對方的猥褻行為。對被害人而言本應是得以信賴的精神支柱卻反過來加害，對被害人造成的巨大精神與肉體痛苦難以想像。」

該名母親的辯護律師主張，她是受到男友威脅才會做出以上犯行，但法官認為，她只是為了繼續維持跟男友的戀人關係，而非遭到威脅。檢方最初求處4年6個月，而法官最終判處其3年6個月徒刑。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》