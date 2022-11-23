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特斯拉擬在亞洲設超級工廠！馬斯克視訊尹錫悅：南韓是候選地之一

▲▼南韓總統尹錫悅23日與特斯拉執行長馬斯克展開視訊會談。（圖／南韓總統辦公室）

▲南韓總統尹錫悅23日與特斯拉執行長馬斯克展開視訊會談。（圖／南韓總統辦公室，下同）

記者羅翊宬／編譯

美國最大電動汽車公司特斯拉計畫在亞洲設廠，可獨立運行數條電動車組裝生產線。對此，南韓總統尹錫悅今（23）日上午與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）召開視訊會議，他表示南韓的電動汽車產業堪稱世界級水準，盼對方能夠在南韓設廠；馬斯克回應，南韓是設廠候選地的其中之一。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室透露，稍早尹錫悅已於上午10時與特斯拉、太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克進行視訊會談，其實當初兩人原訂上周在印尼峇里島G20峰會中的B20 Summit碰面，但最後馬斯克取消前往印尼行程，兩人才終於在23日以視訊方式展開會議。

馬斯克向尹錫悅透露，他有意在亞洲設立能一條龍式組裝電動汽車的「千兆工廠」（Gigafactory）；對此尹錫悅立刻表示，南韓擁有世界級的電動汽車產業生態鏈與良好的投資條件，他希望馬斯克能決定在南韓設廠。

尹錫悅也向馬斯克提到，南韓曾於今年6月成功發射自行研發的載運火箭寰宇號（世界號，누리호，KSLV-II），因此盼SpaceX能與南韓航太產業攜手合作。他同時向馬斯克承諾，若南韓國內的規範成為對韓投資的絆腳石，則一定會依照國際標準完成改革。

▲▼南韓總統尹錫悅23日與特斯拉執行長馬斯克展開視訊會談。（圖／南韓總統辦公室）

對此，馬斯克回應，「目前已將南韓視為最優先的投資候選地之一，我將會從所有亞洲候選國家中，依照人力資源、技術水準、生產環境等投資條件做為考量。直到現在，特斯拉在無人駕駛、人工智慧等相關領域上，依舊廣泛使用來自南韓的優秀零件。」

馬斯克在談話中，表示願意積極投資南韓境內電動汽車充電設備等基礎設施，估計將會擴大與南韓企業的供應鏈合作，且明年購買南韓企業生產零件的金額可望達到100億美元。

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