南韓「戀童淫魔」趙斗淳要搬新家　距離國小僅不到300公尺

▲今年70歲的「戀童淫魔」趙斗淳傳出將搬新家。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓最廣為人知的「戀童淫魔」趙斗淳曾於2008年在教會廁所殘忍性侵8歲女童，導致對方肛門與生殖器毀損，需終身掛尿袋。趙斗淳2020年底刑滿出獄後，與妻子回到京畿道安山市的住所，警方24小時加強巡邏、戒備。如今最新消息指出，趙斗淳即將搬家，且新家距離國小僅300公尺。

根據韓媒《Money Today》，今年70歲的趙斗淳從出獄後至目前為止與妻子同住在京畿道安山市檀園區瓦洞的聯立式公寓，不過夫妻倆是以繳納月租金的方式向房東承租住處，租房合約期限只到本月28日，因此兩人不得不尋找新住所，傳出趙斗淳的妻子已透過房仲找到位於安山市檀園區仙府洞的住處，居住環境與目前類似。

報導指出，夫妻倆目前的住處合約期限為2年，等到租約即將到期，不願續約的房東便強烈要求兩人儘速搬離，而趙斗淳的妻子其實是私下透過房仲業者，才能與新家房東簽下租房合約，新家房東根本是在不知房客的身份下就簽下租約，等到得知租客竟然是趙斗淳夫婦後早就為時已晚，目前正在想方設法取消租約。

新家距離趙斗淳夫婦倆目前的住處約3公里，300公尺外甚至還有一所國小，而方圓500公尺內則有2間國小。

一旦趙斗淳成功搬新家，安山市府決定比照實施目前監控趙斗淳的方案，將設置在瓦洞（舊家）的2處巡邏哨站移至新家所位於的仙府洞，而市府聘請的9名請願警察同樣將會24小時分成3組輪流巡邏，且附近也會追加設置10座防盜用監視器。

安山市府關係人士表示，「最近從保護觀察所接獲趙斗淳要搬家的消息，目前仍在釐清具體內容。我們計畫將會比照先前實施過的巡邏方案，同時追加設置相關監控裝備。」

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