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鄭寶清、毛嘉慶踢爆　鄭運鵬用假外資進大陸賺「人民幣」

▲鄭寶清、毛嘉慶踢爆鄭運鵬，運用假外資進中國大陸賺「人民幣」。（圖／鄭寶清競總提供）

▲鄭寶清、毛嘉慶踢爆鄭運鵬，運用假外資進中國大陸賺「人民幣」。（圖／鄭寶清競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

選戰倒數！無黨籍桃園市長候選人鄭寶清、中壢區市議員候選人毛嘉慶22日持續踢爆，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬運用假外資進中國大陸賺「人民幣」？鄭寶清指出，現今連中鋼、台鹽等國營事業竟也在蔡英文總統的帶領下，成為「中國台灣」的公司，兩人呼籲選民認清民進黨，不要再被「抗中保台」給騙了！

毛嘉慶指出，鄭運鵬對於他被揭露由有解放軍背景人士「陳先生」帶路，並與中國三大電信公司做生意，卻輕描淡寫地說，陳先生只是他做生意過程認識的朋友，擺明是想在選前迴避全民質疑嗎？

▲鄭寶清、毛嘉慶踢爆鄭運鵬，運用假外資進中國大陸賺「人民幣」。（圖／鄭寶清競總提供）

▲毛嘉慶指出，鄭運鵬在薩摩亞成立假外資公司轉進中國大陸。（圖／鄭寶清競總提供）

毛嘉慶認為，鄭運鵬在薩摩亞成立假外資公司轉進中國大陸，究竟是為了賺到人民幣之後逃漏稅，還是有見不得光的大陸資金要轉進台灣另有運用？這在在已經觸犯國安法及洗錢防制條例、公務員財產申報等法令，鄭運鵬都必須清楚交代，也呼籲檢調機關不能裝聾作啞，必須立案調查。

▲鄭寶清、毛嘉慶踢爆鄭運鵬，運用假外資進中國大陸賺「人民幣」。（圖／鄭寶清競總提供）

▲鄭寶清表示，他在台鹽公司時，為了賺全世界的錢在大陸申請專利，堅持只用台灣名義申請。（圖／鄭寶清競總提供）

鄭寶清說，他在台鹽公司時，為了賺全世界的錢，也沒漏掉在大陸申請專利，但他就是堅持只用台灣名義申請，也確實通過了，證明鄭運鵬說什麼委屈不得已都是自欺欺人的騙術，如果不是有什麼不可告人的交易，他真想不透為何會如此心口不一。而且不只鄭運鵬，連衛福部長薛瑞元等人也是早就用中國台灣名義申請專利，他呼籲國安單位不能等閒視之。

毛嘉慶指出，很多台商都在生意場合，聽過鄭運鵬說這位陳先生是「表哥」，而鄭運鵬在一般商人難以接觸的中國三大電信公司間來去自如，還能大量引用華為、中興等軍方背景公司的專利，如果不是這位陳先生穿針引線，難道是有更機敏高層人士掩護？由於鄭運鵬現今不但是民進黨立委，還代表民進黨選桃園市長，這些都是全民有權知道的基本狀態，鄭運鵬既然迴避問題，就代表心裡有鬼，應該即刻辭去立委職務、退選市長，靜待司法調查。

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