卸任前以「最有利標」發包？　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

▲桃園新選風市議員候選人毛嘉慶(右)、戴兆華揭露台灣最貴滯洪池。（圖／桃園新選風提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園新選風」中壢區市議員候選人毛嘉慶、觀音區市議員候選人戴兆華22日召開緊急記者會，揭露市長鄭文燦一個月後即將卸任，卻急著要以「最有利標」方式，發包要價近11億元的「中壢體育園區滯洪池工程」，顯示內情極不單純，呼籲市府相關單位暫停標案進度，待新市長產生後再重新審視工程內容，以免觸法。

不過，市府新工處回應：「中壢體育園區滯洪池工程」預算符合市場行情，招標過程完全合法、透明。桃園新選風指出，市政府在5天前的17日，公告了一個標案，中壢運動公園區段徵收工程-滯洪池工程，金額高達10億9千8百萬元，平均每坪造價為17萬6千元，比絕大多數房屋造價還貴。毛嘉慶說，本案採最有利標，評審11名委員，6名是局處首長，官方自己就能決定得標廠商，這種巨額工程發包從源頭就「很有設計感」，是不是假評審真綁標，需要檢調單位釐清。

又，仔細觀察，該滯洪池位於中壢運動公園重劃區內，原本就是重劃案該施作的內容之一，該區段徵收工程，以22億5千萬元，今年三月已由皇昌工程得標。但是，市長指示滯洪池要變更設計，所以產生了這個台灣最貴滯洪池標案。戴兆華表示，中壢運動公園重劃案，是最有利標，由皇昌工程得標。中壢運動公園滯洪池案，也是最有利標，各界都在「未看先猜」由誰得標，這多出來的溢價，會由誰賺走呢？

戴兆華提醒，皇昌工程承攬的草漯重劃區案，日前才爆出至今仍未能接管自來水的工程疏失，市府卻仍不斷地想辦法新增案子給皇昌工程承攬，這背後隱藏的黑幕，檢調不能再默不作聲，必須趕緊立案調查凍結發包進度，以免市府大失血。

新工處表示，中壢體育園區基地位於黃屋庄溪上游，為一併解決既有淹水問題，擬擴大基地滯洪池滯洪量設計，考量重新設計與審查期程恐延誤交地，爰分標進行採購，讓其餘區徵工程先行動工。因近年受疫情影響，導致缺工缺料及物價上漲等情形，本案招標預算金額皆符合市場行情及經濟效益，並無台灣最貴滯洪池的情況，此外，本案採最有利標公開招標方式辦理，招標過程均依採購法及相關規定辦理，完全合法、透明，並沒有6名局處首長擔任評選委員的情況，請議員不要沒有查證，就隨便指控、任意抹黑。

新工處指出，本案主要配合正在開發中的「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」，該區段徵收工程預計於112年竣工，為因應中壢體育園區及周邊黃屋庄溪部分河段排水需求，且避免開發區域淹水，因此辦理「中壢體育園區滯洪池工程」，以紓解當地黃屋庄區及其周邊排水之功能。本滯洪池工程滯洪量達7.69萬立方公尺，因滯洪池抽水站量體龐大，工程採地下RC結構興建並獨立執行施作，以提升當地排水及防災功能，工程預計於113年竣工。

本案目前辦理上網招標作業中，過程皆依據政府採購法相關規定辦理，採公開招標最有利標決標，符合資格之廠商均可投標，目前工程尚未決標，請參選人不要任意臆測決標結果。