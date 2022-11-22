　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

卸任前以「最有利標」發包？　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

▲桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

▲桃園新選風市議員候選人毛嘉慶(右)、戴兆華揭露台灣最貴滯洪池。（圖／桃園新選風提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園新選風」中壢區市議員候選人毛嘉慶、觀音區市議員候選人戴兆華22日召開緊急記者會，揭露市長鄭文燦一個月後即將卸任，卻急著要以「最有利標」方式，發包要價近11億元的「中壢體育園區滯洪池工程」，顯示內情極不單純，呼籲市府相關單位暫停標案進度，待新市長產生後再重新審視工程內容，以免觸法。

不過，市府新工處回應：「中壢體育園區滯洪池工程」預算符合市場行情，招標過程完全合法、透明。桃園新選風指出，市政府在5天前的17日，公告了一個標案，中壢運動公園區段徵收工程-滯洪池工程，金額高達10億9千8百萬元，平均每坪造價為17萬6千元，比絕大多數房屋造價還貴。毛嘉慶說，本案採最有利標，評審11名委員，6名是局處首長，官方自己就能決定得標廠商，這種巨額工程發包從源頭就「很有設計感」，是不是假評審真綁標，需要檢調單位釐清。

▲桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

又，仔細觀察，該滯洪池位於中壢運動公園重劃區內，原本就是重劃案該施作的內容之一，該區段徵收工程，以22億5千萬元，今年三月已由皇昌工程得標。但是，市長指示滯洪池要變更設計，所以產生了這個台灣最貴滯洪池標案。戴兆華表示，中壢運動公園重劃案，是最有利標，由皇昌工程得標。中壢運動公園滯洪池案，也是最有利標，各界都在「未看先猜」由誰得標，這多出來的溢價，會由誰賺走呢？

戴兆華提醒，皇昌工程承攬的草漯重劃區案，日前才爆出至今仍未能接管自來水的工程疏失，市府卻仍不斷地想辦法新增案子給皇昌工程承攬，這背後隱藏的黑幕，檢調不能再默不作聲，必須趕緊立案調查凍結發包進度，以免市府大失血。

新工處表示，中壢體育園區基地位於黃屋庄溪上游，為一併解決既有淹水問題，擬擴大基地滯洪池滯洪量設計，考量重新設計與審查期程恐延誤交地，爰分標進行採購，讓其餘區徵工程先行動工。因近年受疫情影響，導致缺工缺料及物價上漲等情形，本案招標預算金額皆符合市場行情及經濟效益，並無台灣最貴滯洪池的情況，此外，本案採最有利標公開招標方式辦理，招標過程均依採購法及相關規定辦理，完全合法、透明，並沒有6名局處首長擔任評選委員的情況，請議員不要沒有查證，就隨便指控、任意抹黑。

新工處指出，本案主要配合正在開發中的「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」，該區段徵收工程預計於112年竣工，為因應中壢體育園區及周邊黃屋庄溪部分河段排水需求，且避免開發區域淹水，因此辦理「中壢體育園區滯洪池工程」，以紓解當地黃屋庄區及其周邊排水之功能。本滯洪池工程滯洪量達7.69萬立方公尺，因滯洪池抽水站量體龐大，工程採地下RC結構興建並獨立執行施作，以提升當地排水及防災功能，工程預計於113年竣工。

本案目前辦理上網招標作業中，過程皆依據政府採購法相關規定辦理，採公開招標最有利標決標，符合資格之廠商均可投標，目前工程尚未決標，請參選人不要任意臆測決標結果。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／梅西首發聲！阿根廷1:2輸給沙烏地
毛毛的！她捧「亡夫遺照」　聽候選人政見發表會
鳳梨崩潰嗆梅西！　PO螢幕碎裂照
台灣YouTuber抄襲被抓包！　否認影片PO出秒下架
快訊／新北馬達廠驚傳電擊意外　組長倒地不起
女業務上班突收巧克力、保險套！　見備註嚇壞報警
快訊／爆冷擊敗阿根廷！沙國成史上第3　主帥資歷超狂
才教課2禮拜　女助教誘男學生多次啪啪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

卸任前以「最有利標」發包？　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

毛毛的！女子捧「亡夫遺照」　面對鄉長候選人聽政見發表會

「魔神仔附身？」男子夜半突狂抖枕邊妻嚇破膽　醫：罹患腦部疾病

英德4天2度台中合體拉抬蔡其昌　高喊「豐原贏！台中就贏！」

等了20年！清水火車站跨站天橋吊裝完成　預計112年1月完工

台灣要改變從台南開始　謝龍介、蔡宗豪戰車掃街

歲末年終慢飛天使「十方感恩列車」快閃表演　赴台電台中區處致謝

印刷廠印製北區里長選票　南警面戒護選票印製維安

增加收托量能！視察基隆信義親子館　林右昌：完成7區政策承諾

男子攀玉山高山症發作體力不支　警消緊急救援...助平安下山

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

媽視訊黑臉尪制裁哭鬧兒　一見到爸秒站好不敢給笑

姊妹穿同款上衣測試娃！兒「狂認錯媽」生母心碎

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

卸任前以「最有利標」發包？　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

毛毛的！女子捧「亡夫遺照」　面對鄉長候選人聽政見發表會

「魔神仔附身？」男子夜半突狂抖枕邊妻嚇破膽　醫：罹患腦部疾病

英德4天2度台中合體拉抬蔡其昌　高喊「豐原贏！台中就贏！」

等了20年！清水火車站跨站天橋吊裝完成　預計112年1月完工

台灣要改變從台南開始　謝龍介、蔡宗豪戰車掃街

歲末年終慢飛天使「十方感恩列車」快閃表演　赴台電台中區處致謝

印刷廠印製北區里長選票　南警面戒護選票印製維安

增加收托量能！視察基隆信義親子館　林右昌：完成7區政策承諾

男子攀玉山高山症發作體力不支　警消緊急救援...助平安下山

12星座在戀愛中犯疑心病的表現！　這星座因佔有慾太強而生猜忌

SBL、WSBL全面退出台北　新賽季每階段增設冠軍獎金

《超級變變變》81歲主持人直播中不適！　「有點不妙」緊急送醫

快訊／阿根廷1:2輸給沙烏地　梅西發聲「我們沒有藉口」

「韓劇史上第一次」！　朴恩斌、路雲《戀慕》拿下國際艾美獎

沙烏地阿拉伯爆冷勝阿根廷　球評：調整戰術成功

鳳梨崩潰「被梅C弄整組壞光」！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

美股開盤走高「道瓊上漲 190 點」　零售商Best Buy大漲9%

興隆路槍擊案偵破　建商拒發包土方遭槍擊！竹聯文仁會7人被逮

KAWASAKI宣布「氫燃料重機」2030年亮相！電動摩托車最快明年見

夾娃娃機版自助餐...想吃自己夾　到洞口雞腿竟甩回原處XD

地方熱門新聞

陳其邁秀「纖細美手」粉絲全瘋狂

張善政競總批「蹭運鵬」又不做功課

推動新北雙語國際城！市議員候選人提這7步驟打造完整雙語環境

誤判掛未繫安全帶開出罰單國道警說話了…

6千群眾挺　蔡英文5度南下彰化催票

屏東榮總開業首日　門診服務502人次

韓國瑜拜託鄉親力挺姚正玉

候選人看板被塗黑+獠牙　男開罰5千

竊盜通緝犯行竊當場被逮

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

黃偉哲車隊掃街前先竟幫「他」喊凍蒜！

印刷廠印製北區里長選票警戒護維安

連江縣長選戰　桃園曹姓宗親力挺曹爾元

英德4天2度拉抬蔡其昌「豐原贏！台中贏！」

更多熱門

相關新聞

重劃區滯洪池變蓄水池　3市議員候選人調查

重劃區滯洪池變蓄水池　3市議員候選人調查

桃園市觀音區草漯重劃區日前被曝出，承包商因工程圖資不合格，導致自來水公司不予接管供水，區內建案完工已8個月卻無法請領執照事件後，3名不同黨派、不同選區的市議員候選人戴兆華、毛嘉慶、曾妍潔，3日召開記者會分別從不同的專業角度，針對該案件進行深入調查，痛批草漯重劃區滯洪池變蓄水池等嚴重瑕疵工程！

毛嘉慶批國慶日　英文翻譯遭竄改？

毛嘉慶批國慶日　英文翻譯遭竄改？

桃園鐵路地下化延宕8年遭疑擺爛　市府回擊：扭曲事實

桃園鐵路地下化延宕8年遭疑擺爛　市府回擊：扭曲事實

「桃園新選風」參選登記　高金素梅力挺

「桃園新選風」參選登記　高金素梅力挺

民進黨「換堅」　選舉看板受災　

民進黨「換堅」　選舉看板受災　

關鍵字：

桃園新選風最貴滯洪池毛嘉慶戴兆華

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

直擊！汪小菲放話來台　

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面