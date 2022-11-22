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桃市圖新總館二次施工爭議　鄭寶清和藍營戰將會勘被擋門外

▲桃市圖新總館二次施工爭議，鄭寶清和藍營戰將會勘都被擋

▲桃市圖新總館二次施工爭議，鄭寶清和藍營戰將會勘都被擋。（圖／鄭寶清競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清21日和國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲，於前往座落於桃園區的市圖新總館，擬進入館內會勘被曝違法二次施工的電影院棟工程，卻不得其門而入！市圖總館表示，目前電影院棟為停工狀態，因現場為工地狀況，基於安全管理考量，才不同意議員進入會勘。

詹江村、舒翠玲指出，市圖總館營運廠商違法施工，館方表示已予以罰款、回復原狀處分；但他們接收到民眾陳情，廠商根本沒有拆除夾層，打算等到「選後再說」，因此前往會勘，無黨籍的桃園市長候選人鄭寶清獲悉，前往現場會勘，不料館方卻拒絕讓他們進入。

鄭寶清說，桃園市立圖書館新總館電影院棟營運廠商富晟開發公司，日前被爆出在未申請變更設計核可下私自進行二次施工，在2、3樓之間做出夾層規劃為美食街，他質疑「其膽大妄為的囂張惡行，桃園市政府難道就只能開罰並限期改善嗎？背後難道沒有人私相授受事先默許嗎？」

鄭寶清認為，這是嚴重影響公共安全的違法竄改設計草菅人命的重大爭議話題，「圖書館館長在工程施工期間難道沒有發現嗎？還是上面長官有指示要故意包庇廠商的違法施工呢？」這件事可能涉及官商勾結的圖利瀆職，甚至貪汙行賄的重大工程弊案，市府應依法對此「唯利是圖」的黑心得標營運廠商富晟公司依法解約並重罰制裁，檢調單位更應立即立案調查重懲貪官污吏，還給人民公道。

桃園市立圖書館發出聲明表示：1.有關桃市圖新建總館電影棟OT廠商增建樓地板案，符合促參法相關法令，亦即完成相關建管審核程序後，便屬合法施作工程。2.促參OT廠商（富晟國際開發股份有限公司）已向市府建管處正式提出增建樓地板申請，但建管處尚未核發建築執照，廠商即已先行開工，因此建管處已以「未領得建照執照擅自建造樓板」違反建築法開罰新台幣48萬5,123元，並已勒令停工，等到核發建築執照後始可施作，桃市圖也以違反促參OT契約，開罰100萬元整。

3.本案屬程序違建，依法應罰鍰、勒令停工、補辦相關執照，等到結構鑑定安全無虞方准復工；且依建築法規定，必要時得強制拆除違建，但本案為程序違建，目前並未有強制拆除之必要。4.目前電影院棟為停工狀態，今日因現場為工地狀況，基於安全管理考量，未便同意議員進入會勘。

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