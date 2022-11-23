好市多「黑五」首見隱藏版妙兒褲！爸媽們瘋搶「日本境內版」全年最殺價

▲日本原裝妙兒褲「每箱現折110元」，單片只要5元起的超殺價格，一早就吸引爸媽搬貨。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

每年湧現大量人潮擠爆賣場搶好康的好市多「黑五」限定優惠又來了！今年最吸睛的是出現「隱藏版妙兒褲」，這款繽紛彩箱妙兒褲不僅是「日本境內版」，更是首次針對黑五獨家店內限定「每箱現折110元」的全年最低價優惠，單片只要5元起的超殺價格，讓爸媽們熱烈討論紛紛揪團準備大買一波扛回家，眼看一箱箱妙兒褲彩箱塞爆手推車，還有人大嘆可惜車子太小不然肯定買爆，有M-XXL尺寸讓寶貝直接用到戒尿布！

▲箱購的重量不輕，今年黑五出現不少爸爸幫忙搬貨的情景。

日本原裝妙兒褲價格年度最殺！把握黑五獨家限定囤好囤滿一整年尿布

精打細算的爸媽都知道，小嬰兒每天都要包的尿布，至少要用到2歲，算一算尿布支出非常可觀！好市多黑五限定推出的隱藏版妙兒褲，每個尺寸都有單箱折扣110元的優惠，堪稱日本製妙兒褲的年度最殺價，M尺寸算下來一片更是只要5元。限定優惠活動只到11/27，吸引爸媽們大量囤貨，擔心缺貨的更是優惠首日就衝賣場，塞爆手推車也要把育兒神器扛回家。

▲不少年輕媽媽趁午休空檔衝賣場補貨，深怕等不到周末就被搶購一空。

妙兒褲翻爬PLAY透氣不留汗 應援寶貝探索多彩世界

大家搶翻天的黑五限定「日本境內彩箱妙兒褲」不僅是市場少見的日本原裝境內版，更連續4年獲日本媽媽票選「最想推薦的優良育嬰產品」，寶寶嬌嫩的屁屁最怕悶熱，整件妙兒褲100%透氣，加上柔軟合身的褲型設計，隨時應援寶貝的好奇心與活動力。

尤其寶寶6個月大以後，開始會翻身、爬行，換尿布時更需要快、狠、準！妙兒褲的2.5倍*超彈力腰圍，讓再好動的寶寶也能輕鬆穿脫！瞬吸不回滲設計在夜晚睡覺大尿量時也不用擔心滲漏問題，讓寶寶舒適好睡一覺到天亮。

溫馨提醒！新手爸媽記得把握11/23~11/27衝一波好市多超殺黑五優惠檔期，預先按照寶貝生長曲線，囤好M-XXL的繽紛彩箱妙兒褲，不只讓寶貝穿得舒適，省下來的錢可以給寶貝更優質的生活，爸媽也樂得輕鬆省事。

▲黑五限定「日本境內彩箱妙兒褲」備有M-XXL尺寸展示，並讓消費者實際體驗彈力腰圍設計。

*對比撐開前(花王調查)