好市多「黑五限定」第3波下殺品來了！　有85吋電視、3克拉鑽石手鍊

▲好市多黑色購物節本周開跑。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」於本周開跑，目前已祭出百樣商品最低下殺48折，吸引不少民眾早起搶購。今（23）日為黑五第3天，像是超夯電視、精品通通再度下殺，把握機會來省荷包。

▲好市多黑五第3天精選優惠品先看。（圖／翻攝好市多APP）

好市多「黑色購物節」第3日精選優惠商品先看，有3.00克拉圓形鑽石手鍊、SAMSUNG 85吋 CRYSTAL 4K UHD電視、象印土鍋風／鐵板萬用鍋、露得清沐浴露、雀巢膠囊咖啡機膠囊禮盒組、ERGOKING全功能網布人體工學椅、太星電工5開5插快充延長線等共7樣。

好市多今年黑色購物節已於11月21日起開跑，截至目前為止已祭出超過百樣下殺品，包括家電3C、生活用品、精品、寢具類等通通有，選擇豐富。好市多今年黑色購物節全台各店提早於上午9時營業，11月25日至11月28日則提早至8點開門。

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