快訊／陸軍OH-58D直升機出狀況　預警性降落歸仁機場旁空地

▲陸軍OH-58D直升機預警性降落歸仁機場旁空地。（圖／民眾提供）
記者蘇晏男／台北報導
陸軍航空特戰指揮部22日晚間表示，所轄飛行訓練指揮部一架OH-58D直升機，22日晚間6時許執行夜間飛行訓練，飛機旋翼轉速高警告訊息燈亮，飛行官即依標準操作程序，至歸仁機場南側空地預警性落地，處置得宜，人機均安。
航特部指出，單位立即派遣檢修組赴現場實施全機檢驗，並成立調查小組查察相關原因，以最高安全標準，落實飛行訓練。
▼OH-58D直升機。（資料照／記者呂佳賢攝）
▲陸軍OH-58D直升機預警性降落歸仁機場旁空地。（圖／民眾提供）
記者蘇晏男／台北報導
陸軍航空特戰指揮部22日晚間表示，所轄飛行訓練指揮部一架OH-58D直升機，22日晚間6時許執行夜間飛行訓練，飛機旋翼轉速高警告訊息燈亮，飛行官即依標準操作程序，至歸仁機場南側空地預警性落地，處置得宜，人機均安。
航特部指出，單位立即派遣檢修組赴現場實施全機檢驗，並成立調查小組查察相關原因，以最高安全標準，落實飛行訓練。
▼OH-58D直升機。（資料照／記者呂佳賢攝）
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