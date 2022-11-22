鄭文燦告朱立倫違反選罷法！　國民黨轟： 濫用司法、誣告的奧步黨

▲國民黨主席朱立倫。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰進入倒數階段，針對國民黨近日連續開記者會指控炒地皮、涉賭盤等事，桃園市長鄭文燦不忍了，今（22）日下午由新聞處長詹賀舜及律師赴桃園地檢署提告，控訴國民黨主席朱立倫、立委洪孟楷和桃園市議員候選人凌濤違反選罷法和妨害名譽。國民黨副發言人楊智伃表示，除了今天記者會提及的五大奧步之外，還漏講了民進黨的一個奧步，就是「濫用司法、誣告」之奧步。

楊智伃指出，無論是地方之蜚聲蜚語，或者是實際發生之種種作為，國民黨所提出之「五大奧步」皆有所本，而且本意是呼籲民眾積極辨識監督，司法積極調查釐清，還給人民一個公平公正的選舉環境。作為執政者，民進黨面對外界合理質疑，本應積極正面解釋、合理澄清，民進黨卻反其道而行，只會解決提出問題的人，濫用司法進行誣告，無怪乎被稱為「民主奧步黨」。

楊智伃強調，選舉理應選賢與能，應比好的政見，進行正面選戰，而非動輒以濫訴之司法手段壓制人民之合理質疑。民進黨做為執政黨，應該正視人民提出的疑問，而非為了選舉抹黑、造謠、誣告，這難道不就是濫用司法的奧步嗎？呼籲全民積極監督民進黨最新的「六大奧步」。