藍綠政治明星頻光臨基隆站台　黃希賢：基隆市民才是最大咖

▲無黨籍基隆市長候選人欣見外縣市的政治明星們光臨基隆，但可惜他們都不是基隆市民，通勤族與市場攤商等才是最大咖。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

投票日倒數4天，民進黨基隆市長候選人蔡適應繼找完蔡英文總統後，22日找來新北市長候選人林佳龍、高雄市長陳其邁站台；國民黨基隆市長候選人謝國樑，則再度找來前高雄市長韓國瑜。無黨籍基隆市長候選人黃希賢繼續勤跑基層，他表示欣見外縣市的政治明星們光臨基隆，但可惜他們都不是基隆市民，通勤族與市場攤商等才是最大咖。

黃希賢表示，選舉邁向最後關頭，藍綠基隆市長候選人頻找大咖們站台，但希望大咖們平時就能重視基隆，基隆已經被邊緣化、落後太久，擠在雙北之外，而這些重量級的政治明星們，看起來只有陳其邁勉強還沾得上出生於基隆，但他們的戶籍都不在基隆，不是基隆市民、不常到基隆，知道基隆人的需求有限。

黃希賢說，自己雖請不到「巨星們」前來站台，但他認為，基層市民就是他最大咖的靠山，對於通勤族，他率先提出1280基隆通月票等政見。而對於將通勤族拉回基隆就業，謝國樑的政見卻是要用平地只有6％的基隆，再蓋4座基隆科學園區，忘了南港、內湖都已有科技園區？這到底符不符合基隆人需求？真的都能找到所謂「合適」的工作嗎？

黃希賢指出，對於市場攤商，他認為市場改善，甚或改建、轉型是必然的趨勢，台北市在市長柯文哲的執政下，難以處理的市場改建均陸續上軌，看一座城市的進步從市場去看，基隆的市場改善已落後台北市8年、甚至10年以上，積極轉型刻不容緩，票投5號黃希賢，黃希賢才是大咖市民、偉大市民的最大靠山！

【更多新聞】

►投票日停電？謝國樑控奧步引台電抗議 蔡適應競總：為敗選找理由

►基隆首場市長公政見發表會 謝國樑「射三箭」保證一定實現

►謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大 創基隆造勢紀錄

►蔡英文視察基隆城際轉運站 林右昌：未來四大計畫緊接推動

►蔡適應團隊控送物資涉賄選 謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題