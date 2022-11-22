王世堅18歲青澀照曝光！　網友留言直呼：可愛版恰吉

▲王世堅18歲照片。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）

記者詹宜庭／台北報導

年底除了九合一大選投票，還要進行首次的18歲公民權修憲複決公投，部分政黨候選人紛紛曬出自己青澀年輕照，呼籲民眾支持18歲公民權。有「台版恰吉」之稱的民進黨台北市議員王世堅22日透過臉書發出自己18歲的青澀照片，喊話「社會更活力，台灣更年輕，台灣年輕人加油」。此貼文一出立馬湧入大批網友留言，有網友表示「一看就知道是幹大事的人物」、「可愛版恰吉」、「堅哥是叫你拿18歲的照片不是拿12歲的啦」。

地方公職人員選舉與憲法修正案公民複決第1案將於11月26日進行投票，由於「18歲公民權」需達961萬有效票才算過關，門檻相當高，部分政黨候選人都積極催票，呼籲民眾支持18歲公民權。王世堅今日下午於臉書上發文表示，「社會更活力，台灣更年輕，台灣年輕人加油」，並標註「1126爲台灣挺身而出、回家投票支持18歲公民權」。

此外，王世堅也貼出了自己年輕時的青澀照片，從相片中可見他穿著藍白相間的條紋上衣與深藍牛仔褲，頭上還帶著一頂棒球帽，模樣像極了「寶可夢」動畫主角「小智」。

貼文曝光後立馬吸引近千名網友按讚及討論，有網友表示「一看就知道是幹大事的人物」、「可愛版恰吉」、「堅哥是叫你拿18歲的照片不是拿12歲的啦」、「好帥氣的小屁孩」、「很像湯姆歷險記的哈克」、「堅哥感覺沒什麼變」、「這一看就是要成為海賊王的男人」等。