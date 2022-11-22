蔡適應八度到南興市場掃街　女戰神王美惠現身力挺

▲蔡適應八度到南興市場掃街，女戰神王美惠（中）現身力挺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人蔡適應今（20日）第八度來到七堵南興市場掃街，邀請立法院女戰神之稱的立法委員王美惠陪同，南興市場的攤商與市民朋友，紛紛上前合影留念。蔡適應表示，他已提出協助基隆的傳統市場轉型，青年創業後進駐傳統市場的相關政見，盼市民支持。

蔡適應說，他和王美惠委員一樣，都是基層出身，王美惠曾在藥房打工，他自己則是送過快遞、到統一超商（7-11前身）、帆布工廠、路邊推銷Call機等，半工半讀賺取生活費，受到許多做生意的朋友幫助，所以他每次走進市場，就像回到家一樣，滿滿的人情味讓他相當感動。

蔡適應提到，基隆的市場分為市政府管理的公有市場，以及商家自治管理的私有市場，他未來會加速公有市場的轉型，而私有市場則是在人流和物流的方面，提供相關規劃，提升逛市場的舒適度。

蔡適應強調，他相信基隆的市場有自己的特色在，善用這些特色，能創造更多的商機，特別是傳統市場有人流，讓青年創業後進駐傳統市場，除了可以在家庭主婦間創造話題外，可以增加品牌的能見度，還能在創業初期減少租金的支出。

王美惠表示，蔡適應不只是立法院12會期的優秀立委，從國家政策，到市場與青創產業的結合，他都駕輕就熟，特別是基隆市長林右昌，讓基隆市在這八年改頭換面，蔡適應就是在林右昌身邊、在中央的強力代言人，他認為蔡適應接棒基隆，肯定能延續基隆的城市光榮感。

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