　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

主席故鄉保衛戰！　桃園與新竹成朱立倫、柯文哲2024「敲門磚」

▲▼國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲。（合成圖）

▲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲。（合成圖／翻攝朱立倫臉書、湯漢興攝）

記者鄭佩玟、陳家祥／台北報導

桃園市與新竹市成為此次九合一選舉關鍵激戰選區，更被視為國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲的「故鄉保衛戰」，兩人皆有輸不得的壓力。而其選舉結果，都將牽動朱立倫與柯文哲2024年總統大選的佈局。

九合一大選開打至今，桃園市始終是戰況膠著的一級戰區，對國民黨而言，此地不僅是黨主席朱立倫的故鄉，更是朱能否兌現「6都過半」承諾的關鍵要地；因此早在提名階段，朱不畏「朱羅紀惡鬥」、「地方整合困難」，獨排眾議欽點前行政院長張善政；選戰過程中，朱團隊更大舉進駐競選總部，牢牢掌握選戰操盤主導權，在在顯示桃園一戰，對朱立倫是「退一步即無死所」的本命區。

鄭文燦向來擅長陸戰，2018年民進黨遭遇大逆風，但鄭靠著每天20個行程，以及善用行政資源，逐一拔掉國民黨樁腳，而能逆勢連任，如今他正複製同一模式於民進黨候選人鄭運鵬身上。藍營輔選要角表示，日前中壢區有藍營市議員差點被鄭文燦拔樁，幸好桃園藍軍大家長議長邱奕勝出馬擺平，邱並跟鄭展開陸戰諜對諜，一面提防對手挖角，一面也顧好藍軍樁腳，因此並未出現新竹市那樣大規模倒戈敵營的新聞。

黨內人士分析，朱立倫子弟兵、張善政競辦發言人凌濤具有多次大選經驗，其空戰風格宛如越戰美軍的地毯式轟炸，密集又大量投擲炸彈級猛料。果不其然，凌濤主導猛攻鄭運鵬「中國鵬」，近日又炮打鄭文燦「炒地燦」，對手除了徒具形式地喊告之外，實質上並未做出有效反駁。

輔選要角分析，朱立倫在桃園這局，不僅親自督軍，在選戰最後階段，黨中央更是每天開記者會重砲抨擊鄭運鵬與鄭文 燦，顯見朱立倫有不能輸的壓力，因為萬一6都過半承諾跳票，朱的政治聲望勢必受到重挫，全黨上下往新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕靠攏的態勢將更為明顯，那也就預告朱2024提前出局了。

作為柯文哲2024敲門磚的新竹市，自然被柯視為重中之重，早早便被列為「必戰」的重點區域。另外，新竹市有外來人口多、全台平均年齡最低、平均學歷最高等特點，接納、吸收新事物的寬容度夠，也不容易被傳統政黨綁架，讓第三勢力有很好的發展空間，也是柯下令出征的考量點。

然而沒想到代表民眾黨參選新竹市長的立委高虹安，成為藍綠猛攻的對象，被各種核彈級爆料空襲，最後檢調也立案調查，堅持力挺高的柯文哲，也被質疑「梭哈全黨挺一人」。但柯強調，世界還是要有是非對錯，「對高虹安的攻擊是動用國家機器」，也喊話一定要給故鄉最好的市長。

新竹選戰不僅打的慘烈，更成為全國焦點，新竹選舉的結果，倘若民眾黨能拿下新竹市，對一個只成立3年的新興政黨來說實屬不易，而柯文哲與民眾黨也能在藍綠傳統政黨的浪潮衝擊下，保有一席之地，長遠發展來看是有相當重要的戰略地位。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
早餐無限吃！3.2折「爽住飯店3天2夜」　加碼免費玩樂園
快訊／世界盃最後一舞！梅西首戰就進球12碼罰進　阿根廷1比0
鋒面要來了！　雨彈連轟到這天
張蘭親自公開「罵S媽語音檔」！　斥S家演戲
重機男追撞計程車慘死　家屬淚求道歉！司機聲明：我是被撞的
丹堤咖啡要再關7間店！　八方雲集曝下一步
「世紀病毒」致死率5成！　疾管署曝1招防侵台
台灣職籃水平差？　魔獸直播曝真實心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

就是不讓你投？　趙少康：民進黨垃圾奧步不讓百萬人投票

青年發展科長轉戰鄉長　嚴珮瑜政見發展嘉義新核心

藍營指控利用賭盤影響選情「鄭文燦不忍了」　市府新聞處長提告

文宣品發完！正妹市議員「唱歌拜票」　粉絲大讚好聽：耳朵懷孕

FTX破產台人受害！　藍委痛批蘇貞昌稱「政府會做事」：自打臉

北市5選區／吳伯雄摔傷頭「現身替兒催票」、劉耀仁喊「龍中雙贏」

陳其邁北上基隆助選車隊掃街　蔡適應：雙港連線延續光榮

選前倒數柯志恩愛女助陣　親情牌奏效為高雄選情加溫

全不成立！「S2O潑水音樂祭」消費爭議調解　北市譴責斯邦奈沒誠意

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

姊妹穿同款上衣測試娃！兒「狂認錯媽」生母心碎

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

就是不讓你投？　趙少康：民進黨垃圾奧步不讓百萬人投票

青年發展科長轉戰鄉長　嚴珮瑜政見發展嘉義新核心

藍營指控利用賭盤影響選情「鄭文燦不忍了」　市府新聞處長提告

文宣品發完！正妹市議員「唱歌拜票」　粉絲大讚好聽：耳朵懷孕

FTX破產台人受害！　藍委痛批蘇貞昌稱「政府會做事」：自打臉

北市5選區／吳伯雄摔傷頭「現身替兒催票」、劉耀仁喊「龍中雙贏」

陳其邁北上基隆助選車隊掃街　蔡適應：雙港連線延續光榮

選前倒數柯志恩愛女助陣　親情牌奏效為高雄選情加溫

全不成立！「S2O潑水音樂祭」消費爭議調解　北市譴責斯邦奈沒誠意

賈永婕影片還原合照魔獸現場　認「有看他褲子」嘆：忘了重點！

他吃「1超猛食物」三高、體重跟著降！醫大讚5好處：食品界阿斯匹靈

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

維也納愛樂和柏林愛樂首席合體 古典音樂瘋狂搖滾

劉冠廷首和女友演戲偷爆料！　孫可芳甜讚：覺得很安心

蜘蛛玩具衝來汪嚇到「皺眉逃走」　躲椅子低頭媽笑：你高加索耶

即將紫爆！桃園12.5萬株仙草花已開6成　農業局：11／27前勿闖入

中信盃黑豹旗／被義峰5局扣倒　鳳中惋惜沒延長戰線

歲末年終慢飛天使「十方感恩列車」快閃表演　赴台電台中區處致謝

卡達世足疑造假！官方數據「場場爆滿」　轉播卻見觀眾席一堆空位

夾娃娃機版自助餐...想吃自己夾　到洞口雞腿竟甩回原處XD

政治熱門新聞

副議長余邦彥挺高虹安 國民黨：是否違紀將釐清

陳時中車掃遇「倒讚阿北」嗆聲　陳建仁神回

陳時中競總拍板：北平東路辦選前之夜

黃國昌挺黃珊珊「重創時力選情」　學者點一關鍵：最糟反應

林耕仁後援總會長陣前倒戈　發文挺高虹安

民進黨打不出「拿手招」？　郭正亮嘆：此生看過最低級的選舉

選上也可能解職！　律師：給高虹安三大警訊

九合一激戰區當選門檻一次看！　想搶北市長估要拿52萬6936票

直擊／蔣萬安首場車掃出發！

黃國昌同台柯文哲　前柯幕僚：太陽花偷換成嬰粟花

陳時中遊行湧15萬人「蔣萬安不一定勝選」　徐巧芯爆最終關鍵

「超兇奶奶催票」誠意破表　爆乳候選人：發車囉

「禎」心話大冒險　民進黨選情雪上加霜

確診不能投票遭疑違憲　司法院回應了

更多熱門

相關新聞

藍綠頻找大咖站台　黃希賢：基隆市民才是最大咖

藍綠頻找大咖站台　黃希賢：基隆市民才是最大咖

投票日倒數4天，民進黨基隆市長候選人蔡適應繼找完蔡英文總統後，22日找來新北市長候選人林佳龍、高雄市長陳其邁來站台；國民黨基隆市長候選人謝國樑則再度找來前高雄市長韓國瑜。無黨籍基隆市長候選人黃希賢繼續勤跑基層，他表示欣見外縣市的政治明星們光臨基隆，但可惜他們都不是基隆市民，通勤族與市場攤商等才是最大咖。

直擊／蔣萬安車掃「燙髮婦奪門而出」急揮手

直擊／蔣萬安車掃「燙髮婦奪門而出」急揮手

王世堅18歲青澀照曝光！　網友留言直呼：可愛版恰吉

王世堅18歲青澀照曝光！　網友留言直呼：可愛版恰吉

民進黨台語催票片曝　賴清德喊話做蔡英文後盾

民進黨台語催票片曝　賴清德喊話做蔡英文後盾

最即時開票鎖定「2022九合一選舉開票特別報導」

最即時開票鎖定「2022九合一選舉開票特別報導」

關鍵字：

國民黨朱立倫柯文哲2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面