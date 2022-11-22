主席故鄉保衛戰！　桃園與新竹成朱立倫、柯文哲2024「敲門磚」

▲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲。（合成圖／翻攝朱立倫臉書、湯漢興攝）

記者鄭佩玟、陳家祥／台北報導

桃園市與新竹市成為此次九合一選舉關鍵激戰選區，更被視為國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲的「故鄉保衛戰」，兩人皆有輸不得的壓力。而其選舉結果，都將牽動朱立倫與柯文哲2024年總統大選的佈局。

九合一大選開打至今，桃園市始終是戰況膠著的一級戰區，對國民黨而言，此地不僅是黨主席朱立倫的故鄉，更是朱能否兌現「6都過半」承諾的關鍵要地；因此早在提名階段，朱不畏「朱羅紀惡鬥」、「地方整合困難」，獨排眾議欽點前行政院長張善政；選戰過程中，朱團隊更大舉進駐競選總部，牢牢掌握選戰操盤主導權，在在顯示桃園一戰，對朱立倫是「退一步即無死所」的本命區。

鄭文燦向來擅長陸戰，2018年民進黨遭遇大逆風，但鄭靠著每天20個行程，以及善用行政資源，逐一拔掉國民黨樁腳，而能逆勢連任，如今他正複製同一模式於民進黨候選人鄭運鵬身上。藍營輔選要角表示，日前中壢區有藍營市議員差點被鄭文燦拔樁，幸好桃園藍軍大家長議長邱奕勝出馬擺平，邱並跟鄭展開陸戰諜對諜，一面提防對手挖角，一面也顧好藍軍樁腳，因此並未出現新竹市那樣大規模倒戈敵營的新聞。

黨內人士分析，朱立倫子弟兵、張善政競辦發言人凌濤具有多次大選經驗，其空戰風格宛如越戰美軍的地毯式轟炸，密集又大量投擲炸彈級猛料。果不其然，凌濤主導猛攻鄭運鵬「中國鵬」，近日又炮打鄭文燦「炒地燦」，對手除了徒具形式地喊告之外，實質上並未做出有效反駁。

輔選要角分析，朱立倫在桃園這局，不僅親自督軍，在選戰最後階段，黨中央更是每天開記者會重砲抨擊鄭運鵬與鄭文 燦，顯見朱立倫有不能輸的壓力，因為萬一6都過半承諾跳票，朱的政治聲望勢必受到重挫，全黨上下往新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕靠攏的態勢將更為明顯，那也就預告朱2024提前出局了。

作為柯文哲2024敲門磚的新竹市，自然被柯視為重中之重，早早便被列為「必戰」的重點區域。另外，新竹市有外來人口多、全台平均年齡最低、平均學歷最高等特點，接納、吸收新事物的寬容度夠，也不容易被傳統政黨綁架，讓第三勢力有很好的發展空間，也是柯下令出征的考量點。

然而沒想到代表民眾黨參選新竹市長的立委高虹安，成為藍綠猛攻的對象，被各種核彈級爆料空襲，最後檢調也立案調查，堅持力挺高的柯文哲，也被質疑「梭哈全黨挺一人」。但柯強調，世界還是要有是非對錯，「對高虹安的攻擊是動用國家機器」，也喊話一定要給故鄉最好的市長。

新竹選戰不僅打的慘烈，更成為全國焦點，新竹選舉的結果，倘若民眾黨能拿下新竹市，對一個只成立3年的新興政黨來說實屬不易，而柯文哲與民眾黨也能在藍綠傳統政黨的浪潮衝擊下，保有一席之地，長遠發展來看是有相當重要的戰略地位。