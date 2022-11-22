張蘭「1句話」踩巨雷！　律師57字勸：望小菲母子知悉

▲張蘭直播間昨晚被封禁。（圖／翻攝自微博）

記者周亭瑋／綜合報導

大S前夫汪小菲被爆未履行離婚協議，欠下超過500萬的生活費，氣得開地圖砲攻擊，就連母親張蘭也加入戰局，稱要帶「高爾夫7號鐵」揍記者，並開撕徐家。對此，巴毛律師點出2罪責，同時好言相勸「希望小菲母子知悉。」

當昨日汪小菲連續發文開戰，鬧得滿城風雨之際，張蘭在直播賣貨時，也不斷罵徐媽媽，還要對方將「被她罵半小時」的證據拿出來；不僅如此，她也自爆，已成為大S所住社區的黑名單，所以進不去，但若來台一定會帶著「高爾夫7號鐵」，更揚言要揍記者，「我現在就先約姓徐的，你就帶著那些長槍短炮（記者）來機場，看我怎麼揍你。」

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對此，巴毛律師在臉書表示，「拿高爾夫球桿打人在台灣是傷害罪，說要拿高爾夫球桿揍人是恐嚇危安罪，再次聲明...台灣是法治國家，希望小菲母子知悉。」

而網友們則不禁笑回，「誰知道他們是不是故意製造衝突，好讓事情變大」、「等等會不會直播開始賣高爾夫球桿阿」、「這種氣質就暴發戶+言語恐嚇呀」、「這家子的水準也算是讓人開了眼界」、「一入海關就直接恐嚇罪抓起來」。

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