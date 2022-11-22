看汪小菲處理婚姻　PTT猛讚「1台灣男星」：堪稱男人典範

▲汪小菲和大S的私事再度被搬上檯面。（圖／翻攝自微博／《幸福三重奏》）

網搜小組／鄺郁庭報導

汪小菲21日被週刊爆料，未履行與前妻大S（徐熙媛）的離婚協議，引發外界議論。就有網友看到汪小菲儘管離婚，私事卻多次被搬上檯面，又想到王力宏跟蕾神也是滿城風雨，有所感慨地提起1位男星，「看看我們四爺吳奇隆吧！」當年離婚不僅果斷給出身家，在媒體前也沒有抱怨前妻，不禁問卦「四爺吳奇隆 是不是屌打汪小菲 王力宏？」

這位網友文中表示，「看到汪小菲這場鬧劇還鬧不完，又想到當時王力宏那齣八點檔……看看我們四爺吳奇隆吧！」會這麼說的原因，是因為吳奇隆2009年和前妻馬雅舒離婚，「即使馬當時是中國一線女星，後來也被八卦雜誌爆出，是她給吳戴帽子，我們四爺，果斷把身家都給她」，包括6棟大陸房產，及人民幣100萬元（約新台幣500萬元）。

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此外，原PO也表示，從未看過吳奇隆在媒體面前有任何一句對前妻的抱怨，而且私事處理完後，吳奇隆也否極泰來，接了《步步驚心》這檔戲，成為眾人心目中的「四爺」，不只星路大開，又因戲與劉詩詩定情，「現在小朋友也有了，前一陣子還被狗仔記者認證夫妻感情超好。」

▲有網友大讚，吳奇隆處理前段婚姻的方式堪稱男人典範。（圖／資料照／稻草熊提供）

看到貼文後，就有人也同感，「吳真的大器很多，有本事自己再賺回更多」、「吳當時根本等同破產，咬牙又熬出頭，可能跟從小家境就不好有關吧？大不了就失敗而已」、「差別就是家境啦！吳就家境不好，王abc爸媽都成功人士，汪更有錢從小不愁吃穿，都沒苦過。吳是真的苦過，能屈能伸」、「吳處理前一段婚姻是男人典範。」

據悉，馬雅舒和吳奇隆離婚後，被媒體爆出收下人民幣100萬元（約新台幣500萬元）和6棟千萬豪宅，就連2013年吳奇隆認愛劉詩詩，還傳出離婚4年，她每月收男方匯來的贍養費。對此，她曾發長文強調沒占過吳奇隆一分錢的便宜，雙方經紀人則隔空喊話，「人在做，天在看」、「不是隨便說說。」