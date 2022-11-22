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律師教戰「怎寫好離婚協議書」　點破1致命傷：會有超多紛爭

▲大S、汪小菲。（圖／取自汪小菲微博）

▲大S、汪小菲。（圖／取自汪小菲微博）

記者周亭瑋／綜合報導

大S前夫汪小菲被爆未履行離婚協議，至今已欠下逾500萬元的生活費，氣得開地圖砲攻擊，還大罵女方是「窩囊廢」，當初的協議內容也成了熱議焦點。對此，巴毛律師就分享，之前「教寫離婚協議書」的影片，除了強調該如何掌握三大關鍵，也提供免費的範本讓大家下載

對於要如何清楚地寫一份好的、比較不會有爭議的離婚協議書，巴毛律師2個月前PO出教學解惑片，並點出幾個特別要注意的眉角，而離婚協議書主要談3大部分，包括小孩的監護權、撫養費及夫妻的剩餘財產分配。

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1.小孩的監護權

．監護權：可以父母雙方共有
．主要照顧者：小朋友主要跟誰住

巴毛律師表示，在「探視權」這塊，建議大家要寫清楚一點，例如幾點幾分接送、哪一天來接、可不可以過夜，還有重要節日也可能產生紛爭，「所以一定要先約定，像是過年要怎麼過、除夕要跟誰過都要寫清楚，例如單數年的除夕跟爸爸，偶數年跟媽媽；另外，寒暑假、小朋友生日、父親節、母親節等，會面交往的方式也要約定。」

巴毛律師直言，「你們只要想到，以後可能會有紛爭的地方，一定都要寫清楚，千萬不要寫說，雙方再討論、再溝通，雙方自行決定；畢竟你們在婚姻中都溝通不良了，不要去期待離婚後，雙方突然又變得可以溝通良好，如果這個協議書沒寫好，你們之後的紛爭，可能會一直持續到孩子成年。」

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xFrame）

2.撫養費

巴毛律師指出，撫養費的部分，很常發生爭議，在雙方離婚後，有一方是孩子的主要照顧者，另一方則依法必須給出撫養費，「依照實務，如果雙方沒有特別約定的話，主計處有公布，每縣市每人每月的平均消費除以二，就是非主要照顧者應該給付的撫養費。」

她接著說，「例如台北市平均消費金額是3萬多塊，那大概就要拿出1萬5，當然可以特別約定，若小朋友上小學後開銷變大，或是要上才藝班、補習班，可以先自行約定好，每個階段的撫養費要多少錢。」

不過，巴毛律師話鋒一轉，強調最不建議的方式就是實報實銷，「如果我是主要照顧者，所有的開銷都要拿收據，我買菜要去大賣場，不能去菜市場，或者我買一條魚，但是我們全家人一起吃，這時爸爸就會爭論說，小朋友不是吃一整條魚，怎麼可以跟我收；或是有一方想讓小孩參加夏令營、學樂器，但另一方覺得沒必要，不想負擔，就會引發很多爭議。」

巴毛律師透露，就有遇過連奶粉要買哪一牌，都可以吵起來的，「很多夫妻會約定實報實銷，往往紛爭都從這裡產生的，然後來問律師說，我已經幫孩子付了那麼多錢，可是對方不願意付怎麼辦？所以還是約定好，每個月就是一個固定的金額，例如每個月2萬、3萬，不要讓它有彈性。」

她強調，離婚協議書有個原則就是，不要讓這份協議書裡面的彈性太多，不然之後一定會有很多的紛爭。

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

3.夫妻的剩餘財產分配

巴毛律師坦言，這部分的規定很複雜，「如果有相關問題、怎麼計算，建議還是要去問律師，我這邊只提醒大家一點，如果你們決定都不要分對方的財產，大家好聚好散，一定要在離婚協議書上面寫，雙方都拋棄夫妻剩餘財產的請求權，一定要寫這句話。」

她進一步解釋，夫妻剩餘財產的請求權是離婚後兩年，所以很常碰到，離婚協議書中沒有寫「要拋棄夫妻剩餘財產分配」，結果另一人後來反悔，才回頭來請求夫妻剩餘財產分配，而當初若沒有清楚寫明，對方確實是可以請求的，「很多離婚夫妻就是漏寫這一段，造成之後很多的糾紛喔！」

另外，還有很重要的一環，就是證人，巴毛律師表示，「你要找朋友、家人都可以，但必須要見證你們離婚的爭議；還有簽離婚協議書的順序，要離婚夫妻先簽，證人再簽，當然這個很難證明啦，可是如果事後有爭議的話，這也是一個會有問題的地方。」

►巴毛律師授權引用，請勿隨意翻寫，以免侵權。

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