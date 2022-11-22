張蘭狂罵徐家人！直播一半「被封禁」變黑畫面　留言區曝原因酸爆

▲張蘭直播間被封禁。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

汪小菲未履行離婚協議，被前妻大S告上法院追討500萬元生活費。這也惹怒汪小菲媽媽張蘭，她比汪小菲本人更著急回應，21日更開直播邊賣貨邊開嗆徐家。期間，不少吃瓜群眾都湧入直播間吃瓜，高峰期達到7萬人。怎料，她的直播間在當晚7點多卻遭到封鎖。

據《搜狐新聞》報導，11月21日，張蘭一邊開直播賣酸辣粉，一邊開嗆大S給汪小菲戴綠帽，暗指她與具俊曄早有聯繫。她在直播稱，「哎喲家醜不可外揚，吃飽撐的」，還警告小黑粉不要斷章取義。

張蘭言談似乎指向大小S一家，「不把你大鳳凰拔成禿尾巴雞，一毛都不剩，連絨毛都給你拔乾淨了，一腳給你踢走……，她們姊倆是冤家來著，這小的踏上一萬只腳在利用TA，這小的是最壞的，老的更壞，TA們三人上輩子是冤家……，TA哪是幫TA姊呢，TA真的是踏上一萬只腳給她姊踩死。」

張蘭還談到汪小菲，「他不是沒心眼，是太善良，他心眼不少，好人有好報咱們就相信這點。」張蘭表示，「人言可畏，舌頭底下壓死人，還好我內心強大、問心無愧。」

除此以外，在這場直播裡，張蘭還回應了早前大S媽媽說「張蘭發語音罵自己」的事情，張蘭怒嗆，要大S媽媽放出錄音不要斷章取義，自己不罵她罵誰。她稱呼大S媽媽為「披著羊皮的狼」，更語出驚人開嗆已故的S爸就是被S媽氣死的。

有網友指出張蘭直播被封鎖的原因，「衝榜一就爆料，這種操作當然會封，已經不是正常的直播營業了」、「被人集體舉報就會被封」、「張大媽是為了衝榜一，賣酸辣粉，亂說話亂罵人才會被封的」。

大部分網友酸爆，「能不能把汪小菲、張穎穎、張蘭的直播間封了，估計就老實不出來演了」、「張蘭積點兒口德吧」、「這娘倆一點涵養沒有」、「她直播間說上證據，我等了好久只等來了上鏈接」、「的去看下精神科吧，再晚就來不及了」。