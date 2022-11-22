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美中防長會晤　五角大廈：北京勿對台採取「破壞穩定」的行動

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國國防部長奧斯汀22日上午和中國國防部長魏鳳和在柬埔寨舉行會談，五角大廈發言人指出，雙方就減少戰略風險、加強作戰安全的重要性進行了討論，同時也關切台灣問題，呼籲中國不要對台灣採取「破壞穩定」的行動。

奧斯汀（Lloyd Austin）與魏鳳和在柬埔寨暹粒（Siem Reap）東南亞國協防長擴大會議場邊舉行會談，五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）在會後聲明中表示，美方在會中強調，美中雙方有必要負責任地管理競爭，並保持開放的溝通渠道。

奧斯汀在會談中強調了台海穩定的重要性，表示美國繼續致力於以台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證為原則的一中政策，反對北京單方面改變現狀，呼籲中國不要對台灣採取進一步破壞穩定的行動。

▲▼中國國防部長魏鳳和。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國防部長魏鳳和。（圖／達志影像／美聯社）

聲明指出，奧斯汀與魏鳳和談到了對減少戰略風險、改善危機溝通與加強作戰安全展開實質對話的重要性，同時對解放軍機在印度太平洋地區日益危險的行為表達關切，因為這增添了事故風險，「部長重申，美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。」

奧斯汀另外也和魏鳳和提到了烏俄戰爭的問題，強調美中雙方都反對使用核武和威脅使用核武。奧斯汀同時對北韓近來的挑釁行為表達關切，呼籲中國應全面執行聯合國安理會對有關北韓非法武器計畫的現有決議。

►中美國防部長舉行會談　魏鳳和：台灣問題是「核心利益中的核心」

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