上校月收4萬「開戰為祖國效力」　國防部：中共滲透已成嚴峻威脅

▲邵維強、向德恩。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者蘇晏男／台北報導

49歲的陸軍部訓部作發室上校主任向德恩2019年被一名媒體集團高層吸收，收取每月4萬元「內應費」助中共探我國軍情，高雄地檢署今（22日）偵結，依《貪污罪》起訴向德恩。對此，國防部表示，本案凸顯中共對我滲透吸收、蒐情竊密，已形成嚴峻威脅，未來將持恆強化官兵反情報教育，深化安全調查工作，並與國安單位密切協作，共同反制中共滲透蒐情。

檢方指出，涉嫌吸收向德恩的人是邵維強，邵男軍官退伍後在金門擔任記者、開旅行社，後來更到某媒體集團的子公司擔任總監，向德恩因為前妻曾是邵維強的旅行社員工而認識，被邵鎖定吸收。

根據檢方說法，向德恩2019年10月底被吸收後，代號「老張」，曾在2020年1月身穿軍服宣示投降承諾書，該內容提到一旦兩岸發生戰爭，會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，而邵維強每月付給向德恩4萬元的「內應費」，前後共56萬。

經高雄地檢署主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬、甘若蘋共同指揮法務部調查局國家安全維護工作站、國防部政治作戰局軍事安全總隊偵辦，首先鎖定向德恩，並於9月27日調查局國安組直接南下搜索，進入鳳山營區把向德恩帶走。雄檢在今偵結，依《貪污罪》將向德恩提起公訴。

對此，國防部今表示，本案凸顯中共對我滲透吸收、蒐情竊密，已形成嚴峻威脅。國軍近年除持續落實保防教育，深化官兵安全警覺；亦針對內部具違常徵候人員，實施深度考核，已發揮機先防處之效。

國防部強調，未來將持恆強化官兵反情報教育，深化安全調查工作；並與國安單位密切協作，以發揮保（偵）防能量，共同反制中共滲透蒐情。