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大陸 大陸焦點 特派現場

中美國防部長舉行會談　魏鳳和：台灣問題是「核心利益中的核心」

▲▼ 魏鳳和,奧斯汀,中美國防部長,中美防長,魏鳳和奧斯汀 。（圖／大陸國防部）

▲奧斯汀（左）與魏鳳和（右）。（圖／大陸國防部）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國防部長魏鳳和今（22）日與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行會談，他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一。」

據「國防部發布」微信公眾號發布，正在柬埔寨出席第9屆東盟防長擴大會議的魏鳳和，今日在與奧斯汀會談時，首先介紹了中共二十大的有關情況，中共中央總書記習近平在本屆G20上，與美國總統拜登達成一系列重要共識，為中美關係發展指明瞭方向。

魏鳳和表示，當前中美關係面臨的局面，責任「在美方不在中方」，中方重視發展兩國兩軍關係，但美方必須尊重中方的核心利益，希望美方說到做到、信守承諾，把兩國元首共識真正落到實處，採取理智務實對華政策，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

魏鳳和強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉」，中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一。

▲▼ 魏鳳和,奧斯汀,中美國防部長,中美防長,魏鳳和奧斯汀 。（圖／大陸國防部）

▲會談現場。（圖／大陸國防部）

報導指出，會談中雙方認為，兩軍應認真落實兩國元首達成的重要共識，保持溝通接觸，加強危機管控，努力維護地區的安全穩定。雙方還就國際和地區形勢、烏克蘭危機、南海和朝鮮半島問題等交換意見。

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