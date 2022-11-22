岸田爆最快12月底「改組內閣」！大臣醜聞連環爆　欲藉此止血

▲日本首相岸田文雄最快可能在12月底改組內閣。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本內閣接連爆出醜聞，經濟再生擔當大臣山際大志郎、法務大臣葉梨康弘以及總務大臣寺田稔在1個月內先後請辭下台，首相岸田文雄也被要求負起任命責任。日媒報導，為了穩定政權並挽救自民黨的形象，岸田文雄擬再度改組內閣，時間預計會選在12月底至2023年1月召開通常國會以前。

根據《每日新聞》引述多名自民黨內部幹部消息報導，岸田文雄已開始考慮改組內閣，並重新調整自民黨幹部人事。事實上，岸田8月才為了與統一教會劃清界線，閃電改組內閣，當時在19名內閣成員中，就有14人遭到撤換。然而統一教會爭議越演越烈，10月又被爆出經濟再生大臣山際大志郎與該教有密切關聯，甚至流出他與統一教會長老韓鶴子的合照，最終引咎下台。

法務大臣葉梨康弘則在11月初爆出失言風波，總務大臣寺田稔也因政治獻金問題引發爭議，兩人最後分別在岸田文雄出訪東南亞前後請辭。不僅如此，就連復興大臣秋葉賢也也被在野黨指出有政治獻金爭議。受到多起醜聞影響，自民黨內部認為，如果再不改組內閣，在國會的預算審議中，恐會對執政黨帶來負面影響。

岸田文雄19日在泰國召開記者會時曾被問到是否改組內閣，當時他僅表示，身為首相會在適當的時機進行判斷（是否改組）。自民黨幹部則指出，岸田已經開始思考人事組織。據悉，岸田將會持續觀察輿論走向進行最終決定，屆時秋葉賢也勢必會被撤換。

改組時間點預計會在預算案編列完成的12月底至2023年1月召開常會前，然而距離8月的內閣改組僅過了4個月，如此短時間內再度重組內閣，在自民黨內部實屬罕見，一旦真的改組內閣，也可能引發反彈，因此岸田也不敢大意。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》