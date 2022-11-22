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中原大學榮獲「台灣永續企業獎」雙獎殊榮　以行動落實永續

▲中原大學榮獲「台灣永續企業獎」雙獎項殊榮

▲中原大學榮獲「台灣永續企業獎」雙獎項殊榮。（圖／中原大學提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學致力推動環境永續教育的實踐與發展，鼓勵師生走進社區，成為未來社會所需的永續人才，再度榮獲台灣永續能源研究基金會頒發「台灣永續企業獎」之「社會共融領袖獎」及「永續報告書獎」，肯定中原大學「以共享價值之創造」為核心目標與願景，在教育界具標竿及領導地位，足為楷模！

▲中原大學榮獲「台灣永續企業獎」雙獎項殊榮

▲中原大學資管、企管、商設、建築、地景建築等系教師團隊，推動落實大學社會責任計畫。（圖／中原大學提供）

中原大學21日表示，此次獲頒「永續單項績效-社會共融領袖獎」，表彰中原在大學社會責任推動之奉獻。中原大學秉持「全人教育」理念，自二十餘年前開始推動服務學習、知識責任，近年更積極與社區場域合作「大學社會責任USR計畫」，成果卓著。例如：企管系師生以行銷專業為苗栗縣卓蘭鎮成立雙連梨社會企業、設計學院師生投入桃園市八德區及彰化縣埔鹽鄉之農村再造、企管系與通識教育中心為桃園市大園區前空軍基地保存文史記憶等。

▲中原大學榮獲「台灣永續企業獎」雙獎項殊榮

▲中原大學設計學院USR計畫主持人陳其澎(右一)帶領學生親身體驗及實踐環境保育。（圖／中原大學提供）　

中原大學校長李英明表示，中原自創校以來歷任校長都非常重視在校園「情境營造」中落實「全人教育」，整體校園規劃與建設過程均兼顧「天人物我間的和諧」、「尊重自然與人性的尊嚴」之教育理念，早已成為一所名符其實的綠色大學。未來，中原大學將持續在經濟、社會、環境、及治理四個面向，強化辦學落實永續之作為，為地球永續發展盡份心力。

由台灣永續能源研究基金會主辦之2022年TCSA第15屆「台灣永續企業獎」評選，參獎單位達424家，今年更有48所大學、24所醫院及20個政府機關踴躍參獎。頒獎典禮結合第5屆「GCSF全球企業永續論壇」盛大舉辦，中原大學由主任秘書閻亢宗代表領獎。

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