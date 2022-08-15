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大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

▲中原大學招生達成率私立綜合大學第一。（圖／中原大學提供）

▲中原大學招生達成率私立綜合大學第一。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

111學年度大學分發入學放榜，面對少子化風暴衝擊台灣高等教育，堅持以「全人教育」理念辦學的中原大學，招生達成率98.1%，為全國私立綜合大學達成率最高者。另外，教育部今年7月通過中原大學成立「智慧運算與量子資訊學院」，是台灣第一個以量子計算為主的學院，將培育更多量子計算方面的人才。

▲中原大學招生達成率私立綜合大學第一。（圖／中原大學提供）

中原大學校長李英明表示，以「教育理念」辦學是中原大學最大的特色，中原大學秉持耶穌基督愛世精神，以信、以望、以愛致力於高等教育，已培育超過14萬名校友，在社會各領域發光發熱。

▲中原大學招生達成率私立綜合大學第一。（圖／中原大學提供）

受到少子化影響，在高等教育面臨艱困環境之際，中原大學已經連續2年大學部新生註冊率100%，連續4年穩居全國第一名！就學穩定率亦勇奪全國私立大學第一名！中原大學設有理、工、商、法、設計、人育、電資等7個學院，因應大環境與科技發展之變革，學研方向與時俱進。

此外，中原大學近年屢創佳績，例如：連續七度、共14年榮獲中國工程師學會「產學合作績優單位」表揚，打破全國公私立大學紀錄；連續六年榮獲世界大學排名中心(CWUR)台灣私立綜合大學第一名；2020年學域論文引用影響力指標(CNCI)全研究領域，排名全台公私立綜合大學第五名。在教學、輔導、研究、產學合作各方面均有優異表現。

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