中原大學聯手英國牛津布魯克斯大學　培育國際設計人才

▲牛津布魯克斯大學課程設計融合各科系技能及專業知識，教學與課程創新。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為培育具有全球化思維之國際設計人才，中原大學與頗負盛名的英國牛津布魯克斯大學合作，設置「建築及都市設計雙學士學位學程」，每班預計招收30名，包含國內學生18名、境外學生12名，專班學生前兩年將於中原大學學習，第三、四年赴英繼續學業，該一合作計劃並獲教育部審核通過，自2023學年度起開始招生。

▲中原大學擁有首屈一指的設計專業教育學院。（圖／中原大學提供）

中原大學15日表示，該校為全台、甚至全亞洲唯一成功與英國牛津布魯克斯大學合作辦理設計領域學位專班的大學，學業完成後將同時擁有中原大學與英國牛津布魯克斯大學兩校的學士學位文憑，並取得英國皇家建築師(RIBA)第一階段的資格，積極培養學生全球移動、跨境學習能力，並提供各項跨國學習機會，為台灣設計教育國際化開啟嶄新里程。

▲擁有悠久歷史與傳統的英國牛津布魯克斯大學。（圖／中原大學提供）



中原大學設計學院為國內大學首創的設計學院，今年適逢創院30周年。兩校於2021年6月啟動合作雙學士學位學程計畫之討論，透過20餘次的跨時區線上會議，於2022年2月簽署合作意向書，確立雙方課程相互鏈結、相輔相成之教學合作共識。

中原大學結合設計學院建築系、地景建築系、室內設計系及商業設計系等四個系所的學術資源，提供全英語化教學，同時連結中原應用外語系師資，加強學生英語能力。大三、大四階段學生至英國牛津學習後，則參與該校專業課程與實務訓練，畢業後可投入業界或申請該校研究所繼續進修。

▲中原大學設計學院秉持「全人教育」精神及「跨領域視野」教育理念，培育設計人才。（圖／中原大學提供）

中原大學表示，該校擁有國內首屈一指的設計專業教育學院，早在1997年便與法國巴黎第四建築學院及舊金山州立大學創作與藝術學院簽訂交換學生合約，並陸續與香港理工大學建築學院、維也納音樂與表演大學等國際知名學府交流，培養學生具備國際觀、多元文化價值觀，建立全球化時代的競爭力。