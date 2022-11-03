綠色校園　中原大學榮獲英國QS「世界大學永續排名」台灣私校第一

▲中原大學行政大樓頂樓裝設太陽能發電系統，節能創能，打造低碳綠能校園。（圖／中原大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

呼應政府「2050淨零排放」政策，中原大學秉持「全人教育」理念，長期落實聯合國SDGs 17項永續發展目標，並以國際排名成績，實證永續經營績效！英國高等教育調查機構（QS）今年10月底首度公布「2023世界大學永續排名」，中原大學是台灣唯一上榜的私立大學，排名全國第11、私校第一。

▲中原大學環工系與桃園市環保局及富邦人壽合作，培訓河川巡守隊隊員。（圖／中原大學提供）

中原大學校務研究暨策略處表示，本次排名中原在「永續機構」及「平等」指標方面取得不錯的成績。永續機構指標著重於校友成就、永續採購及計算碳排放量/能源消耗量/用水量等；平等指標則注重教職員工以及學生的性別比例、對身心障礙者的支持，以及擁有平等多元化的政策等。中原大學連續三次、長達九年榮獲教育部「友善校園」獎項，提供師生溫馨有愛的學習成長環境。

▲中原大學榮獲英國QS「世界大學永續排名」台灣私校第一，為環境永續之綠色校園。（圖／中原大學提供）

另一方面，英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）公布「2022世界大學影響力排名」（Impact Rankings），該排名亦根據聯合國17項永續發展目標（SDGs）來衡量各大學對社會的影響。全球共計有1406所大學入榜，台灣有45所學校上榜，中原大學在世界排名第601-800名，共有7項指標獲得排名，其中又以SDG8「全人職場及經濟成長」排名401-600、SDG9「產業創新及基礎設施」排名101-200、SDG10「促進均等」排名101-200，為得分最高的三項永續發展目標。

在「全人職場及經濟成長」方面，中原大學給予教職員工之薪資、權益及申訴管道，不會因為性別、種族、宗教及身心障礙身分而有所不同，111年元旦起更響應政府政策，與軍公教同步調薪4%，大大激勵員工士氣。在「產業創新及基礎設施」指標，中原教師之研究專利引用數及研究收入等皆取得不錯的成績。在「促進均等」部分，中原大學積極招收經濟與文化弱勢學生及國際生，提供多元入學管道，達到「全人教育」之目標。

中原大學校長李英明表示，綜合英國QS及THE兩項國際排名，可見中原大學在打造永續機構、促進資源平等兩方面表現特別出色。中原大學做為負責任之大學公民，期望透過大學優質之校務治理，真正落實聯合國永續發展在經濟、社會、環境之各項指標，攜手師生共同打造充滿人文關懷、永續發展、安全且友善的校園環境。