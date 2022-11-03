　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

綠色校園　中原大學榮獲英國QS「世界大學永續排名」台灣私校第一

▲中原大學落實永續發展榮獲「世界大學永續排名」私校第一。

▲中原大學行政大樓頂樓裝設太陽能發電系統，節能創能，打造低碳綠能校園。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

呼應政府「2050淨零排放」政策，中原大學秉持「全人教育」理念，長期落實聯合國SDGs 17項永續發展目標，並以國際排名成績，實證永續經營績效！英國高等教育調查機構（QS）今年10月底首度公布「2023世界大學永續排名」，中原大學是台灣唯一上榜的私立大學，排名全國第11、私校第一。

▲中原大學落實永續發展榮獲「世界大學永續排名」私校第一。

▲中原大學環工系與桃園市環保局及富邦人壽合作，培訓河川巡守隊隊員。（圖／中原大學提供）

中原大學校務研究暨策略處表示，本次排名中原在「永續機構」及「平等」指標方面取得不錯的成績。永續機構指標著重於校友成就、永續採購及計算碳排放量/能源消耗量/用水量等；平等指標則注重教職員工以及學生的性別比例、對身心障礙者的支持，以及擁有平等多元化的政策等。中原大學連續三次、長達九年榮獲教育部「友善校園」獎項，提供師生溫馨有愛的學習成長環境。

▲中原大學落實永續發展榮獲「世界大學永續排名」私校第一。

▲中原大學榮獲英國QS「世界大學永續排名」台灣私校第一，為環境永續之綠色校園。（圖／中原大學提供）

另一方面，英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）公布「2022世界大學影響力排名」（Impact Rankings），該排名亦根據聯合國17項永續發展目標（SDGs）來衡量各大學對社會的影響。全球共計有1406所大學入榜，台灣有45所學校上榜，中原大學在世界排名第601-800名，共有7項指標獲得排名，其中又以SDG8「全人職場及經濟成長」排名401-600、SDG9「產業創新及基礎設施」排名101-200、SDG10「促進均等」排名101-200，為得分最高的三項永續發展目標。

在「全人職場及經濟成長」方面，中原大學給予教職員工之薪資、權益及申訴管道，不會因為性別、種族、宗教及身心障礙身分而有所不同，111年元旦起更響應政府政策，與軍公教同步調薪4%，大大激勵員工士氣。在「產業創新及基礎設施」指標，中原教師之研究專利引用數及研究收入等皆取得不錯的成績。在「促進均等」部分，中原大學積極招收經濟與文化弱勢學生及國際生，提供多元入學管道，達到「全人教育」之目標。

中原大學校長李英明表示，綜合英國QS及THE兩項國際排名，可見中原大學在打造永續機構、促進資源平等兩方面表現特別出色。中原大學做為負責任之大學公民，期望透過大學優質之校務治理，真正落實聯合國永續發展在經濟、社會、環境之各項指標，攜手師生共同打造充滿人文關懷、永續發展、安全且友善的校園環境。

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
經典賽票價3200太貴？　悍創緊急發聲明
快訊／詐騙集團中壢據點「囚禁凌虐32人」　警破門攻堅
旅展優惠搶先看！日本環球門票買1送1　免費抽日本、美國機票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

草漯重劃區滯洪池變蓄水池？　3名市議員候選人調查曝內幕！

綠色校園　中原大學榮獲英國QS「世界大學永續排名」台灣私校第一

牙疼治療新選擇　元智孫安正團隊研製「齒科生醫陶瓷材料」獲大獎

桃園111年市民聯合婚禮　80對新人5日南方莊園甜蜜登場

長庚科大新生7對雙胞胎　手足攜手照護路

向貪腐民進黨說「不」　姚正玉：國民黨台南溪北3席1個也不能少

林園5G異地共演《女神·西王母》　神話仙境浪漫週末登場

新北邀中南美洲友邦婦女　參訪坪林農會體驗茶鄉之美

血月、月掩天王星11／8日登場　新北市圖供天文望遠鏡觀賞

VUVU的山林記憶　林後四林平地森林園區原民文化+生物特展

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

遭垂空中電線驚悚勒頸　女騎士凌空飛起重摔地

孟耿如「舊屋翻新」超美新家送爸媽　90歲奶奶收大禮暖抱：小寶貝～

草漯重劃區滯洪池變蓄水池？　3名市議員候選人調查曝內幕！

綠色校園　中原大學榮獲英國QS「世界大學永續排名」台灣私校第一

牙疼治療新選擇　元智孫安正團隊研製「齒科生醫陶瓷材料」獲大獎

桃園111年市民聯合婚禮　80對新人5日南方莊園甜蜜登場

長庚科大新生7對雙胞胎　手足攜手照護路

向貪腐民進黨說「不」　姚正玉：國民黨台南溪北3席1個也不能少

林園5G異地共演《女神·西王母》　神話仙境浪漫週末登場

新北邀中南美洲友邦婦女　參訪坪林農會體驗茶鄉之美

血月、月掩天王星11／8日登場　新北市圖供天文望遠鏡觀賞

VUVU的山林記憶　林後四林平地森林園區原民文化+生物特展

運動精英獎入圍名單出爐　周天成、楊勇緯等人角逐最佳男運動員

鴻海與沙烏地阿拉伯宣布聯手　成立沙國首電動車品牌CEER

76歲資深女星「牽手小40歲男友」放閃！　情侶裝約會畫面曝光

強化戰場抗壓　入伍生手榴彈實彈投擲直喊緊張

MVP字母哥變送鞋哥？　硬脫伊巴卡贊助鞋逼穿個人簽名戰靴

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！　老婆「分手妹」深夜聲明斷開7年情

消防小隊長腦幹出血陷昏迷　賈永婕捐16萬喊話：他家中還有3孩子

9歲自律柴愛上跑步機　每日走30分鐘網喊慚愧

相關新聞

開啟電業新時代　台電逐步推動電力淨零排放

開啟電業新時代　台電逐步推動電力淨零排放

淨零轉型已是全球共同的目標，今年初政府公布台灣2050淨零排放路徑，為落實淨零轉型，開啟電業新時代，台電的任務除持續確保穩定供電、發展再生能源並落實能源轉型，今年也因應國家淨零排放路徑正式宣示2050「電力淨零」目標，將從三大面向、八大策略，由低碳、減碳循序漸進走向零碳未來，逐步推動電力淨零排放。

商用不動產潛力浮現　內行曝：企業願為ESG多花1成租金

商用不動產潛力浮現　內行曝：企業願為ESG多花1成租金

《電動機車產業政策建言書》正式發行

《電動機車產業政策建言書》正式發行

中原大學招生達成率　私立綜合大學第一

中原大學招生達成率　私立綜合大學第一

中原室設林泰安　奪德國iF設計新秀獎

中原室設林泰安　奪德國iF設計新秀獎

關鍵字：

淨零排放世界大學中原大學私校第一

讀者迴響

最夯影音

更多
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他
桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面