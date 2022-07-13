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家鄉基隆舊書店再利用　中原室設林泰安奪德國iF設計大獎

▲中原大學室設碩班生林泰安，奪德國iF設計新秀獎

▲林泰安以「『望』基隆-自立書店的轉型與新生」作品榮獲德國iF設計新秀獎！（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學設計學院學子再傳捷報！青年設計師最嚮往的德國iF設計大獎公布得獎名單，中原大學室內設計學系碩士班林泰安，以「『望』基隆-自立書店的轉型與新生」作品榮獲2022 iF設計新秀大獎！林泰安謝謝評審看見基隆在地舊書店的再利用設計，他更說：「相信這塊土地的故事會以不同的形式一直流傳下去。」

▲中原大學室設碩班生林泰安，奪德國iF設計新秀獎

▲中原室設林泰安(右)感謝指導教授倪晶瑋(左)，讓他看見設計中更寬廣的面向。（圖／中原提供）

中原大學表示，德國iF設計新秀獎(iF DESIGN TALENT AWARD)是全球最重要的學生設計獎項之一，2022年在來自41個國家、6400件作品中選出100件最傑出作品予以表揚。而為了改善人類當前和未來的生活，主辦單位以聯合國「永續發展目標」(SDGs)為參賽主題與評分標準。

▲中原大學室設碩班生林泰安，奪德國iF設計新秀獎

▲林泰安作品融合基隆山城的意象，設計階梯閱讀區，揭開「望」見基隆之各種體驗。（圖／中原提供）

中原室設林泰安以家鄉基隆的在地書店─自立書店為設計基地，在具有歷史價值的舊建築立面內，以閒置空間再利用的角度切入，將地方故事、環境特色與閱讀體驗鏈結，依照舊建築的特質融合地緣風貌，轉型為望見基隆至世界的實體書店，符合SDG9(產業、創新和基礎設施)之精神，在全球眾多設計師中脫穎而出。

▲中原大學室設碩班生林泰安，奪德國iF設計新秀獎

▲林泰安的設計置入半戶外休憩露臺與簡易的座位，凸顯並保留舊建築歲月的痕跡。（圖／中原提供）

基隆自立書店自1947年開業至今已有75年，十分具有當地歷史代表性。林泰安表示，在傳統書店逐漸被連鎖書店和網路書店取代下，希望透過空間氛圍的營造與經營模式的轉型，突顯傳統書店與地方共生的特質。他以空間中「望」見基隆的主題，形塑出一連串的都市漫遊者體驗。室內以隧道意象結合歷史故事展覽，塑造進入書店的空間，作為體驗序列的開端；空間中營造山、海、雨的五感體驗，且應對選書主題；同時藉由導入科技，營造沉浸式體驗，將視野延伸至世界的角度。

德國iF DESIGN評審團指出，林泰安作品中「探索」書店的新概念很鼓舞人心，且肯定其構建空間氛圍，展現了傳統書店與其地方性之間的共生特徵。獲得iF設計新秀獎，林泰安特別感謝指導教授倪晶瑋老師啟發他的設計思考與論述能力，同時謝謝評審看見了一間基隆在地舊書店的再利用設計，「相信這塊土地的故事會以不同的形式一直流傳下去」他盼望著。

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