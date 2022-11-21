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影／橘高校錄影片感謝蔡英文　直呼「想再去台灣！我愛台灣」

▲▼京都橘高校今年雙十國慶來台演出，掀起「橘色惡魔」旋風，20日他們更拿下第35屆日本行進管樂大賽的金賞。（圖／中華文化總會）

▲京都橘高校今年雙十國慶來台演出，掀起「橘色惡魔」旋風，20日他們更拿下第35屆日本行進管樂大賽的金賞。（圖／中華文化總會）

記者陶本和／台北報導

京都橘高校今年雙十國慶來台演出，掀起「橘色惡魔」旋風，20日他們更拿下第35屆日本行進管樂大賽的金賞，賽後在IG上發文感謝粉絲支持外，還特別感謝總統蔡英文在賽前錄製驚喜的鼓勵影片；而橘高校也特別拍攝影片感謝蔡英文，他們更直呼，「燃起想再去台灣的心情，謝謝！我愛台灣」。

有「橘色惡魔」之稱的京都橘高校奪下第35屆全日本行進管樂大賽金賞，寫下連兩年奪冠的紀錄，不少台灣的網友知道後，也紛紛留言恭喜，甚至許願橘高校可以再到台灣演出。

對此，橘高校在社群網站上表示，今年非常榮幸有不少機會到日本、台灣各地演出，收到很多的鼓勵，也有來自台灣的人來支持，而就在上週，他們也收到總統蔡英文替他們加油的訊息。橘高校表示，他們再次深深感激能夠跟這麼多人一起演出，希望能藉由奪得全國錦標賽金賞，與大家分享這個喜悅。

▼總統蔡英文特別在橘高校比賽前，錄製鼓勵影片，掀起學生們一陣驚呼。（圖／文總秘書長李厚慶提供）

 

據了解，在橘高校出征比賽前，該校的老師在沒有事先跟學生告知有來自蔡英文的祝賀影片之下，特別在課堂上給大家一個「驚喜」；在老師於投螢幕上放出蔡英文的祝賀短片時，馬上掀起橘高校學生們一陣驚呼。

至於今年全力促成橘高校來台演出的中華文化總會，同樣分享此一消息表示，日本京都橘高校吹奏樂部的師生們來到台灣，刮起一股橘色炫風，他們專業的演出、滿滿的活力，讓許多台灣人瞬間成為粉絲，「很開心橘色惡魔們一直以來努力練習的成果被大家看見，恭喜你們！」

特別的是，在橘高校奪冠後，他們特別錄製一段影片向台灣的朋友與蔡英文表達感謝，他們表示，「蔡英文總統，謝謝您前陣子為我們加油打氣。我們完全沒有想到可以獲得您的鼓勵訊息，大家在驚訝之餘都感到非常高興。今年我們也會在全日本行進樂大賽上演奏出感動人心的樂曲，並且一定會拿下金獎。我們又重新燃起想再去台灣的心情了，真的非常感謝」。

▼橘高校學生特別錄製影片，感謝總統蔡英文在賽前的鼓勵。（影／文總秘書長李厚慶提供）

 

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