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張忠謀傳達我國3立場「圓滿達成任務」！蔡英文：感謝為台灣發聲

▲▼蔡英文召開「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會，宣布張忠謀再任我國APEC領袖代表。（圖／總統府提供）

▲張忠謀擔任我國APEC領袖代表。（圖／總統府提供）

記者閔文昱／綜合報導

本年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）落幕，台積電創辦人、APEC領袖代表張忠謀20日下午在老婆張淑芬的陪同下返抵國門。總統蔡英文21日也發文感謝張忠謀，除了在會議中向國際社會清楚傳達我國3個重要立場，還大幅提升台灣在國際上的能見度，「謝謝Morris圓滿完成任務！」

蔡英文21日在臉書發文表示，今年度的APEC經濟領袖會議，在11月19日泰國曼谷落幕。面對疫後經濟復甦的重要時刻，以及各項挑戰，APEC成員國有共同的責任，為疫後亞太區域開展經濟新局。

蔡英文首先感謝張忠謀在會議中，向國際社會清楚傳達我國三個重要立場，包括「在各項分歧的意見中，共同找出平衡的辦法」、「台灣願意積極和APEC夥伴共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈」，以及台灣達到「2050淨零排放」的決心。

▲▼張忠謀 「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張忠謀。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文也在文中以「Morris」稱呼張忠謀表示，在會議期間，Morris也與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken），以及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等多國領袖及高階官員互動晤談，大幅提升台灣在國際上的能見度，深化與各國的雙邊關係。

蔡英文再次感謝Morris以及所有第一線工作夥伴，在這個重要國際場合為台灣發聲，也圓滿完成任務。

蔡英文說，這幾年，台灣在疫情期間，經濟表現亮眼，以及半導體產業在全球供應鏈占有的關鍵地位，都讓世界越來越關注台灣，「執政團隊會持續努力，帶領台灣攜手國際夥伴，積極為全球帶來正面及穩定的力量，共同為亞太區域的繁榮來努力。」

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