張忠謀：蔡英文唯一指示「不必避免跟習近平見面打招呼」

▲「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

本年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）落幕，台積電創辦人、APEC領袖代表張忠謀21日於總統府舉行成果記者會時，被問及他在會議中與中國國家主席習近平互動，並恭喜他20大成功，是否是總統蔡英文或府方授意一事，張忠謀表示，總統府的確曾經跟他講過，假如有機會（指跟習近平互動），不必避免見面跟打招呼，這是唯一的指示。

張忠謀日前在泰國舉行國際記者會時就透露，他在APEC上有跟習近平互動，時間是18日的上午，習近平到休息室時，雙方互相問好，他也恭喜習近平20大的成功，而習近平則提到4年以前曾在巴布亞紐幾內亞與他問候。

張忠謀當時表示，他也跟習近平談到去年曾動過一次髖關節手術，習近平回應他現在看起來氣色很好。張忠謀說，「有這樣的互動」，「都是很愉快、很客氣的互動」。

對此，張忠謀21日於總統府舉行記者會時，再次被問及他跟習近平互動以及祝賀20大成功一事，是否有事前跟蔡英文、國安會或府方沙盤推演？張忠謀說，跟習近平互動，恭喜他20大成功都是他的意見。

張忠謀表示，總統府的確曾經跟他講過，假如有機會（指跟習近平互動），不必避免見面跟打招呼。他說，這是唯一的指示，後來他恭喜習近平20大，以及談及自己健康情形，都是他自己的主意。

接著，國安會副秘書長徐斯儉補充說，關於張忠謀與習近平互動一事，蔡英文表示尊重。