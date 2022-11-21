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去年自發性採購疫苗　國際佛光會聲明：絕無透過掮客購買情事

▲國際佛光會中華總會針對2021 年5月以民間自發性採購疫苗一事，發表聲明。(圖／國際佛光會中華總會提供)

▲國際佛光會中華總會針對2021 年5月以民間自發性採購疫苗情事發表聲明。(圖／國際佛光會中華總會提供)

記者陳崑福／台北報導

國際佛光會中華總會針對2021年5月民間自發性採購疫苗情事，今(21)日發出聲明，強調當時計畫向美國嬌生公司洽購疫苗，絕無「透過掮客購買」情事；最後也因藥廠以「與政府相關部門直接洽談」為原則，使得原採購計畫停止。

衛生福利部長薛瑞元20日出席活動時提及，去年洽購疫苗時，一群掮客和中央談條件，拿不出原廠授權證明，卻要求近3成總採購價作訂金，開始攻擊指揮中心擋疫苗；佛光山因「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」8項條件，無法捐贈，再次受到關注。

國際佛光會中華總會因此於今日發表聲明嚴正澄清「沒有掮客的問題」。

以下是全文聲明：

一、去年國內疫情蔓延，本會除向醫院警消等單位提供防疫資源外，亦計畫向美國藥廠 Johnson&Johnson 洽購疫苗，欲轉贈相關單位分配應急，毫無「透過掮客購買」情事。

二、最終該藥廠以「與政府相關部門直接洽談」為原則，使得原採購計畫因此停止。

三、本會成立卅一年來，始終秉持慈悲、正派之理念，援助國內外各種急難救助，特予聲明。

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