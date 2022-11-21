北市公安稽查模式大翻新　黃珊珊改變稽查觀念、保障市民安全

▲黃珊珊的施政考量始終把台北市民的生命安全擺在第一順位。（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

台北市民的生命安全，是黃珊珊始終擺在第一順位的施政考量。在她三年副市長內任，最艱鉅的挑戰自然是新冠疫情，但最令她感到驚心動魄的則是錢櫃KTV大火，這場大火發生在2020年4月26日，造成6人死亡，67人受傷。火災現場的殘酷，令人不忍卒睹，也讓她輾轉難眠許多個夜晚。

這場大火燒出嚴重的公安問題，也把官民之間「上有政策、下有對策」的稽查模式，燒出一個大窟窿。柯文哲市長責成黃珊珊徹底盤整公安稽查模式，她先召集相關部門成立專案小組，開始檢討為什麼這麼多次稽查，竟然查不出問題？她們把問題一條條列出來，光是這個過程，就花了2個月。

過去的公安稽查，長久以往都是流於形式，次數很多但強度很弱，甚至很多業者長期違規，但每年都只被開張罰單了事，許多店家甚至把罰單當做成本來吸收，公安危險始終無法改善。因此，專案小組將過去長期開罰單，卻始終沒有改善的營業場所逐一清查，不允許用罰單換違規的情況長期存在，該拆就拆，無法改善就斷水斷電停止使用，畢竟公共安全與生命健康必須放在第一位思考。

當屢罰不改就斷水斷電的鐵腕措施一出，業者們初期還在觀望，他們認為多半跟以前一樣玩假的，但沒想到這次竟然真的不能再真。許多老店、名店因此面臨歇業危機，引起不小風波。市府的目的只是要保障公安，不是要跟老店過不去，而且也全力協助業者進行改善，因此像是高記、銀翼等老店，改善之後重新開業，都對這些措施表示肯定。

至於稽查作業本身，以往為了防弊，所以非常重視保密，往往都是在公安稽查當天，才抽出要檢查的業者，然後各單位浩浩蕩蕩前往檢查，因為時間很趕，不可能準備原始圖檔現場比對，因此，檢查往往流於形式，看不出問題所在。

黃珊珊認為，公安稽查的目的是要業者注重公共安全，而不是為了抓違規開罰單，就像測速照相的目的也不是為了罰錢，而是為了交通安全一樣。因此，她向柯市長具體建議改變稽查模式，不再當天抽名單，而是提前抽出要稽查的業者，我們不怕業者先知道，只怕業者不改善，根本不怕有人通風報信。

翻新後的稽查模式，和以前最大的不同之處在於：以前一天檢查很多業者；現在一天可能只檢查一間。以前沒有施工圖紙可以比對，業者只要在裝潢上下功夫，就能將消防空間轉作營業空間，僅從外表根本看不出來；現在則是會將各種圖紙、申請表件全部帶齊，然後依照檢查表格，徹底按圖檢查，所有違規無所遁形。以往因為稽查模式有漏洞，因此官商之間常有通風報信的不當互動；現在不怕業者提早知道要稽查，不但杜絕不肖業者勾結官員的行為，還有澄清吏治的效果。

令黃珊珊最感欣慰的是，新模式實施半年後，有一家新開張的業者對她說，現在都不需要多花腦筋去想，要如何多佔消防空間轉作營業空間了，因為想多了也沒用；更重要的是，再也不用多想，違規後要如何討好巴結官員？以及如何遮掩違規使用的痕跡？日子輕鬆多了，內心也平靜多了。由此可見，市府只要規定清楚、目的明確，不只公務員輕鬆、業者輕鬆，老百姓的安全也可以得到最大的保障。