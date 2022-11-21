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她想找未婚夫偷吃證據！　竟翻到自己「熟睡遭性侵」影片

▲桃園市林姓男子去年4月佯稱幫女子介紹工作與看宿舍等藉口，卻趁機誘騙住處強制襲胸與撫摸下體，最後硬上性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲女子想找未婚夫劈腿證據卻意外發現自己熟睡時遭性侵的影片。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名女子因懷疑未婚夫劈腿，所以就偷偷登入他的電子信箱想要尋找證據，沒想到卻發現好幾段自己熟睡時被未婚夫性侵的影片，有的只有數秒，有的則長達十多分鐘，讓她當場嚇壞，一狀告上法院，而未婚夫也在法庭上坦承犯罪。

根據《The Age》報導，澳洲墨爾本一名女子懷疑未婚夫對她不忠，所以就偷偷登入對方的電子郵件信箱，想要找尋劈腿的證據，沒想到卻發現未婚夫趁她熟睡時曾多次性侵她，並將過程全都拍下來，再利用私人信箱將9段影片寄到工作信箱。

在第一段影片中，男子在凌晨趁著女方睡著時，不斷上下撫摸她，接著將她的衣服脫掉，並性侵得逞，到了晚上跟第二天早上，男方同樣故技重施。女子崩潰表示，影片中的女生刺青位置和她一樣，所以完全可以斷定自己在不知情的狀況下遭到強姦。

檢察官向維多利亞地方法院（Victorian county court）表示，男方已經坦承，在女方熟睡的狀況下，曾經強姦（Rape）她7次、性侵害（Sexual Assault）她21次；男方將面臨3項性侵害指控及2項強姦重罪指控。

儘管男方親友出面作為證人表示，男方是一名正派、善良的人，但心理醫師指出，「他（男方）在侵犯他人時，對什麼是同意、什麼是不同意，有著不合理的解釋。」

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