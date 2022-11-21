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臉上被噴一口煙…酒店妹斷片昏迷！醒來驚見丁字褲走位　怒告性侵

▲房事,啪啪,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲酒店妹花蘿遭林男下藥性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

高雄一名林姓男子日前到朋友招待所，點了酒店妹花蘿（化名）坐檯，不料林男竟趁隙下藥，花蘿昏迷後就此失身。法院審理後，認定林男下藥性侵犯行明確，一審判刑7年2月、二審改判7年4月，更一審法院也判刑7年4月，全案再上訴，最高法院9日駁回定讞，林男即將入監服刑。

判決書指出，林男2017年6月28日晚間前往某酒店，並點了花蘿坐檯6小時，席間一夥人飲酒作樂，直到清晨4時許眾人陸續離去，只剩下林男與花蘿2人，這時林男點起香菸，詢問身旁的花蘿「妳相不相信我？」花蘿回答「相信你啊！」隨後林男朝著花蘿臉部吐了一口煙，花蘿就此失去意識、陷入昏迷。

直到當天上午7時許，花蘿醒轉後即發現下體刺痛，且下身穿的丁字褲也移位，立即質問林男。林男隨即坦承指侵，花蘿立即離開現場，並打電話向友人哭訴；經報警、驗傷後，發現體內有鎮靜安眠藥物成分。檢方遂依「加重強制性交罪」對林男提起公訴。

法院審理時，發現花蘿體內驗出苯二氮平類中樞神經抑制劑之鎮靜安眠藥物Nimetazepam（硝甲西泮，俗稱「一粒眠」或「紅豆」，屬於第三級毒品）的成分，懷疑是林男摻入花蘿酒杯內，趁藥效即將發作之際，才對花蘿噴煙。不過林男否認下藥，他辯稱當天確實有撫摸花蘿胸部、下體，但因為喝了太多酒，不確定是否手指侵入；另外律師也說，文獻資料均說沒有「迷昏煙」存在，由於花蘿是酒店小姐，懷疑她日夜顛倒，可能是自行到藥局購買安眠藥服用才會有安眠藥反應。

而法院進一步調查，這才發現林男在花蘿到場1小時後，就拿出粉紅色藥丸，讓花蘿服用，再加上眾人當天飲用不少酒精，法院認定，是林男趁機將安眠藥下在花蘿酒杯中，讓她飲用後，算準時間，等藥效發作後，再趁機噴煙、性侵。一審將林男判刑7年2月、二審改判7年4月，更一審法院也判刑7年4月，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

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