紐西蘭有望開放16歲投票！最高法院裁定「滿18歲才能投票」侵犯人權

▲紐西蘭最高法院裁定，僅開放18歲以上國民投票侵害人權。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

紐西蘭最高法院21日裁定，現行法律中僅年滿18歲的國民可投票的規定，具有歧視性，侵犯人權。對此，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，當局有望立法將投票門檻下修至16歲。儘管最終仍需經過國會同意，但此項進展無疑成為新里程碑。

根據《衛報》報導，紐西蘭學生3年前為了氣侯問題發起罷課行動，並展開名為「Make It 16」的請願活動，一共動員了全國數以萬計的青少年，他們期待能夠在氣候議題上擁有更多發言權，並且參與公投。因此他們也發起訴訟，歷經了長達2年的時間，最高法院最終在21日裁定目前僅開放年滿18歲以上民眾投票的規定侵害人權。

儘管如此，這項裁決仍然不代表16歲以上、未滿18歲的國民可以投票，最終還是要經過議會通過，新法才能正式上路。對此，總理阿爾登表示，「我認為，應該把這個問題交給議會，也希望每個人都有發言權。」

根據紐西蘭法律，想要修改選舉法條例，必須要獲得議會內超過75%的贊成率，也就是說，要獲得兩大黨工黨與國家黨的支持，才有可能通過。

執政黨工黨尚未宣布對於降低投票年齡的立場，不過反對黨國家黨已經表態稱，「許多其他國家的投票年齡門檻都是18歲，我們沒有看到有值得信服的理由來降低投票年齡。」目前全球僅巴西、古巴、奧地利以及馬爾他共和國等國允許16歲以上民眾投票。

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