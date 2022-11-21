枋寮警啟動交通安全專案　加強宣導＋違規取締並進

▲枋寮警方宣導交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局配合交通部第4季交通安全專案，執法取締違規及宣導重點為「非號誌化路口行車安全」，透過常態性執法及交通宣導，強化汽機車駕駛人路權觀念，養成遇「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字路口，停車觀察確認安全後再行駛的良好習慣，建構「車輛慢看停 行人停看聽」安全觀念。



枋寮警方從11月1日起至112年12月31日止，為非號誌路口違規加強執法期，取締重點項目：

一、 汽機車遇「閃光紅燈」號誌，未依規定在停止線前停車再開：依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，處新臺幣900-1800元罰鍰。

二、 汽機車遇「停車再開」標誌或「停」標字，未依規定在停止線前停車再開：依道路交通管理處罰條例第45條第1項第15款，處新臺幣600-1800元罰鍰。

枋寮警分局除加強規劃取締違規勤務，亦經常性舉辦多元交通宣導座談會，利用社區治安會議、校園、營區等宣導場合，深入地方社區活動據點及貼近校園師生生活，以生動有趣的方式強化民眾正確駕駛觀念，獲得熱烈回響！期盼在警民的共同努力之下，創造優質且安全的行車秩序。

枋寮分局長黃政龍表示，駕駛人行經路口時，無論是號誌路口或是無號誌路口，皆應遵守道路交通安全規則，尤其是行經閃光或無號誌化路口，建議用路人慢看停，「慢」接近路口，減慢速度；「看」擺頭左右察看、有無人車；「停」讓斑馬線上的行人先行，警方也會積極利用各機會持續辦理交通安全宣導講座，盼能提升用路人交通安全意識，減少車禍事故發生。