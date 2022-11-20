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社會 社會焦點 保障人權

屏東枋寮村長候選人15萬元「搓圓仔湯」　要對手退選下場慘了

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉潘姓村長候選人為求同額競選，提出以15萬元金額透過親友要求對手退選，被屏東地檢署指揮警方等相單位查獲，訊後諭令兩人各10萬、15萬元交保。

屏東地檢署積極查賄、維護選舉公平，日前接獲情資，指稱屏東縣枋寮鄉村長候選人提出金錢要求對手退選，以俗稱搓圓仔湯方式妨害選舉，旋指派主任檢察官張鈞翔、檢察官周亞蒨共同偵辦，並由檢察官周甫學協同辦案。

經指揮枋寮警分局、屏東縣調查站、刑事局南部打擊犯罪中心偵查第八大隊成立專案小組蒐證調查後，傳訊候選人及相關證人共計10餘人到案說明。

查悉枋寮鄉某村潘姓村長候選人為求順利當選，於今年9月間與親屬潘姓女子以新臺幣15萬元欲使另一潘姓村長候選人 放棄參選本屆村長，除潘某、潘女對涉案情節已詳細陳述，且證人亦指證歷歷，承辦檢察官訊問後認潘某、潘女涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌重大，分別以新台幣10萬元、15萬元交保候訊。

111年度地方公職人員選舉投票日已進入倒數階段，為嚴防各種不法介入妨害選舉，本署對於妨害選舉一定從嚴速辦，防止各種不法介入影響選舉公平、公正，民眾若知有賄選行為，請儘速與該署聯繫（檢舉專線：0800-024099按4）或向警調單位檢舉，共同維護公平選舉、淨化選風。

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