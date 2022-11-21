北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

▲自2020年新冠肺炎開始漫延，企業也開始關注在顧及營收成長的同時，如何與自然環境友善共存。（示意圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

自從2020年新冠肺炎開始漫延世界各國、澳洲森林發生大火、全球氣候變遷、海平面上升等現象，人們開始思考如何與自然環境共存，企業也思考在顧及營收成長外，如何保護地球，達到永續經營的目的。去年在英國舉辦的COP-26國際氣候變遷大會中，減碳成為全球目標，對抗地球暖化、極端氣候幾乎已成為全球共識。

台北市商業會每年產業最大盛會-未來論壇，今年以綠色經濟產業永續為主題。首場主題演講，邀請國內知名藝術家王俠軍老師從主談：突圍-美麗永續，從個人內心啟發，談心靈靜寧內在環保的精緻美好生活；歐萊德永續長謝修銘將以零碳永續，分享歐萊德多年致力於綠色轉型的心路歷程；李坤璋教授近來負責東森集團ESG整體規劃，以打造企業內化ESG的方法，從企業綠色轉型的實務案例，分享成功經驗；論壇的產業座談，邀請台灣大學蔡明哲、逢甲大學朱正永及莫比綠電創辦人曾冠智等專家學者暢談循環新能源，提供企業面對ESG的整體規劃要求的實務解決之道。

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本次論壇將於12月15日(四)下午1時30分在台北市中油大樓國光廳舉行，台北市政府柯文哲市長及產發局局長林崇傑、商業處處長高振源等受邀出席。一般民眾可上網報名，全程免費參加，會前完成報名者可獲贈精美紀念品一份，歡迎大家踴躍報名。