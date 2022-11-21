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許淑華提「疫苗掮客」非台灣獨有　批柯文哲帶頭造謠

記者江采蓁／綜合報導

衛福部長薛瑞元日前的「疫苗掮客、疫苗騙子」一說引發各界熱議，台北市長柯文哲21日也表示，「不講還好，現在扯到慈濟、台積電甚至鴻海，比豬隊友還豬」對此，民進黨台北市議員許淑華就在臉書發影片批柯文哲，「又在移花接木」、「帶頭造謠意圖使人不當選」。

▲▼許淑華批柯文哲針對「疫苗掮客」一說帶頭造謠。（圖／許淑華辦公室提供）

▲許淑華批柯文哲針對「疫苗掮客」一說帶頭造謠。（圖／許淑華辦公室提供）

許淑華表示，柯市長又管不住嘴巴在造謠了，薛部長說的明明是疫苗掮客，甚至是詐騙集團，到處兜售來源不明的疫苗，提不出原廠證明的疫苗，柯市長就硬要栽贓，慈濟、鴻海及台積電的疫苗是由指揮中心居中協調向外國原廠直接購買的。

此外，許淑華提到，薛部長說的疫苗掮客並非台灣獨有，世界各地都陸續有案例傳出，例如韓國大邱2021年6月就爆發烏龍的「疫苗之亂」，號稱買到6000萬劑水貨的輝瑞BNT疫苗，結果促成該交易的公司住址在佛羅里達、電話號碼在葡萄牙，不只被踢爆疫苗是假貨，還被輝瑞藥廠提告，大邱市人財兩失，難道這些疫苗掮客會只找韓國人？

許淑華最後向柯文哲喊話，「台北市民也很想知道，柯市長曾經編了28億預算說台北市要自己買疫苗，不知道是不是也信了什麼來路不明的疫苗掮客？請公開說清楚！」

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