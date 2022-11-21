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生小孩隔天「小三傳來半裸照」！遠距1年訂婚　未婚夫竟睡了她2年

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲  諾斯科特生產隔天收到小三傳來的半裸照。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子在多明尼加認識一名潛水教練，很快就墜入愛河，遠距離戀愛一年後訂婚，一心相信對方深愛自己，卻在生下孩子隔天得知未婚夫和鄰居已經外遇長達2年，而當時距離他們的婚禮只剩短短幾個月。

《太陽報》報導，來自德文郡牛頓阿伯特（Newton Abbot）的35歲女子諾斯科特（Claire Barnes Northcott）在生下女兒麥克利（Mickayley）的隔天，發現未婚夫勒烏瑞（Leury）有外遇，且已持續2年多，和二人交往期間完全重疊。

諾斯科特2017年3月為參加友人婚禮前往多明尼加，認識大她2歲的潛水教練勒烏瑞，二人馬上開始約會，諾斯科特回國後開始遠距離戀愛，持續往返英國和多明尼加。

戀情持續一年後，勒烏瑞策劃一場浪漫求婚，諾斯科特欣然答應，決定一年後在二人初遇的島上結婚。幾周後諾斯科特發現自己懷孕，二人都同意諾斯科特繼續留在英國，待在家人身邊，生產後再移居多明尼加，舉行夢想中的婚禮並展開新生活。

她懷孕期間持續和勒烏瑞遠距，每天都傳訊息聊天，生產當天勒烏瑞也透過視訊參與，未料完美生活隔天完全破碎，因為勒烏瑞在多明尼加的一名女鄰居透過臉書傳訊息給她，聲稱自他們交往以來，勒烏瑞一直和她有一腿，但她不願在諾斯科特生產之前告訴她真相，還附上她和勒烏瑞的半裸偷情照。

諾斯科特坦言，「這完全出乎我意料。我覺得我和勒烏瑞感情很好，我們已經訂婚，婚禮只剩幾個月，打算和彼此共度餘生。勒烏瑞浪漫到我不知道他除了愛我之外還會做什麼，我以為我們有童話般的關係。」

勒烏瑞始終表現得非常忠誠，每天和她視訊好幾次，從未發生過聯絡不上的狀況，甚至願意讓她檢查簡訊和社群網站，讓她以為自己隨時知道勒烏瑞的行蹤，以為他們比其他夫妻都要親密，沒想到是因為小三就住在隔壁，他根本不需要手機就能聯絡對方。

諾斯科特為了移居多明尼加，不僅辭去原先的工作，還將房子租出去，未料遭狠狠背叛，勒烏瑞也親口承認劈腿。諾斯科特馬上取消婚禮，恢復單身，如今終於開始一段新戀情，並在親友支持之下重新振作，但仍指控勒烏瑞「玩弄我和我的家人、朋友」。

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