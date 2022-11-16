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突換iPhone14！閨蜜驚吐「主管臥室好刺激」　她傻：男友要求婚了

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

▲閨蜜突然換新手機，坦承是主管送的。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「閨蜜偷偷出軌，她男友卻要我幫忙求婚...」一名女網友崩潰直呼，閨蜜坦承與主管上床，還收了新iPhone14 Pro與名牌包，更自爆到主管主臥激戰，覺得非常刺激。諷刺的是，閨蜜男友最近才找原PO一同想求婚計畫，讓原PO陷入兩難求助「怎麼辦？」

一名女網友在Dcard表示，最近閨蜜換了一支新iPhone14 Pro，但明明幾個月前，對方男友才送她iPhone13 Pro，於是原PO好奇詢問，怎料閨蜜卻吞吞吐吐。

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原PO頻頻追問，閨蜜淡淡回應「是主管送的」，接著要求原PO不要告訴她男友。聞言，原PO一臉皺眉心想著，閨蜜已和男友論及婚嫁，「之間還有什麼不能說的？」

於是原PO繼續逼問，閨蜜才坦承和主管發生不倫戀情，對方有老婆、小孩也很愛家庭，怎料某次聚會忍不住暈船，發現雙方性事合拍，「後續就一直有來往...我們也沒打算離開各自的另一半。」

殊不知閨蜜越說越有勁，還自爆某次趁主管老婆不在家，「偷偷在他們床上做過」，讓她感覺刺激又有趣。不僅如此，主管本想給錢，但閨蜜認為此舉像賣淫，因此主管才改買手機、名牌包給她。

除此之外，閨蜜也不禁抱屈，雖然男友什麼都很好，但這2年都在熬夜加班，身體變得很糟，尤其性事的部分，「太快不能滿足我。」

一席話讓原PO傻眼不已，但閨蜜要原PO別擔心，並強調會自己拿捏分寸。但這齣八點檔戲碼還沒完，因為閨蜜男友才私訊原PO一同幫忙構思求婚計畫，讓卡在中間的原PO超為難，「我現在得知太多資訊後...反應不過來，完全不知道怎麼辦？」

▲▼ iPhone14開賣（三創） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲閨蜜認為拿錢如同賣淫，主管才送新手機。（示意圖／記者黃克翔攝）

文章曝光後，網友紛紛熱議，「閨蜜這樣做蠻過分的，如果一不小心可能兩個家庭都毀了，她男友也太可憐了」、「我會跟她男友說欸，心裡的正義感過不去，雖然可能會有惹上麻煩跟風險」、「是我閨蜜的話，我不會跟她男友說，但我會找閨蜜認真談這件事，如果她仍要繼續，我會疏遠她跟她男友，求婚派對的話，我會掰一個理由無法繼續參加」、「這種閨蜜真的可以丟掉了」、「妳現在知情不說等於共犯，一起騙她男友耶」。

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