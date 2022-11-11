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判得比台鐵工程司輕！法院說明太魯閣案：李義祥留在現場難認肇逃

▲▼太魯閣事故，罹難者牌位。（圖／記者張君豪攝）

▲太魯閣事故罹難者牌位。（圖／記者張君豪攝）

中央社

台鐵太魯閣事故案一審今天宣判，台鐵主辦工程司潘堂益判處8年10月最重，工地主任李義祥判7年10月，肇事逃逸罪獲無罪；越籍移工華文好無罪脫身。花蓮地法下午說明宣判理由。

花蓮地院發言人黃鴻達下午說明太魯閣事故案判決理由，李義祥等5人犯過失致死、過失傷害、過失妨害舟車行駛安全罪等罪，雖事發當時只有李義祥及華文好在場，但潘堂益、監造廠商李進福、張齊富財、工程顧問郭國振等人，未盡職責與施工現場安全性疑慮有關，且與李義祥不當行為有相互加乘而造成嚴重事故，均判有罪。

黃鴻達指出，潘堂益為公務員，且身為主辦工程司，本應監督廠商，明知施工進度不實，卻沒有加以管理，甚至默認李義祥違規施工，造成意外因果發生的交互作用，依過失致死罪、行使公務員登載不實準文書罪判刑8年10月，是9名被告中判刑最重。

▲▼408次太魯閣號列車事故現場。（圖／監察院提供）

▲408次太魯閣號列車事故現場。（圖／監察院提供）

李義祥於公告禁止施工期間為趕工擅自進入施工場所，並於吊卡大貨車熄火停滯於下坡路段時，未尋求正當方法協助，輕率將挖土機當作拖吊工具，導致吊卡大貨車跌落鐵軌，造成事故案死傷慘重，依過失致死罪判處有期徒刑5年。

工程監造主任李進福填寫不實施工進度、未改善工區安全等缺失，判處7年2月；工地職業安全衛生人員張齊富財未落實監督工地安全事項，讓李義祥得以違規施工等，判處4年6月。

違反政府採購法部分，黃鴻達指出，台鐵局辦理北迴線隧道北側邊坡防護工程標案，李義祥與合夥人林長清因不符合投標資格，共同向東新營造有限公司負責人黃平和借牌投標，以新台幣1億2400餘萬元得標。

▲▼台鐵408次太魯閣號在清水隧道前，撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成49死超過200人受傷悲劇。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲李義祥被借提時的畫面。（圖／記者王兆麟翻攝）

黃鴻達指出，李義祥等3人犯政府採購法妨害投標罪，李義祥判處有期徒刑3年，併科罰金50萬元；林長清判2年8月，併科罰金50萬元；黃平和判處2年6月；東新營造有限公司，判罰100萬元，未扣案所得337萬餘元沒收。

另外，東新營造公司經理黃文利犯稅捐稽徵法、行使業務登載不實準文書罪等罪，應執行有期徒刑10月，可易科罰金。

李義祥被依過失致死、違反政府採購法，合併應執行7年10月；肇事逃逸則獲判無罪。黃鴻達表示，合議庭審酌李義祥事發後確實有留在現場，警方到場時也未否認使用吊卡大貨車，至於事發後與林長清等人聯絡是否有隱匿案情，檢察官舉證不足，難以認定李義祥所為符合肇事致人死傷逃逸要件，故判無罪。

華文好被依犯過失致死、過失傷害、過失妨害舟車行駛安全等罪嫌起訴，黃鴻達指出，經法官審酌卷內各項事證，認定華文好於本案行為僅止於駕駛掛有布帶的挖土機給李義祥使用、於吊卡大貨車車輪放置石塊，均與事故結果無因果關係，諭知無罪。

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