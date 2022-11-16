約會網市調：全台「這縣市」最愛搞偷情　Top10竟沒台北

▲Ashley Madison調查發現，桃園市的人最喜歡在冬天偷情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

最近的天氣開始轉涼，冬天的腳步也越來越近，導致人們很容易感到空虛寂寞冷。全球最大婚外情約會網站Ashley Madison，在2021年10月1日至2022年2月28日期間，對全台各城市的會員註冊人數進行了統計，發現桃園市居然是冬日偷情指數最高的縣市，對多元伴侶、開放式關係等的接受度也是全台最高。

據Ashley Madison資料顯示，台灣偷情指數排名最高的10大城市分別如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 桃園市

2. 台中市

3. 台南市

4. 高雄市

5. 新竹市

6. 基隆市

7. 嘉義市

8. 新北市

9. 花蓮縣

10. 新竹縣

事實上，這已不是桃園首次奪得全台偷情排行榜榜首。據Ashley Madison今夏公佈的「夏日偷情指數」，台灣排名前10的城市，前2名恰好也是桃園和台中市，但台南今冬則擠下原本排名第3的高雄市，入列前3。不過向來被人們認為較為開放，過去也曾奪下偷情城市排名第一名的台北，卻完全沒有上榜，令人意外。

Ashley Madison公關資深總監米斯（Isabella Mise）表示，這項排名顯示了開放式關係或非一夫一妻制不再是人們受社會道德規範的禁忌話題，也反映了更多人選擇傾聽內心、忠於自我最深處的渴望。