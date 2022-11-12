被出軌卻分不開！兩性作家：只顧滿足「情緒需要」戀愛更艱難

▲喜歡上一個明明不合適的人，可能是只重視滿足「情緒需要」。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／陸琪

摘自／時報出版《重設戀愛腦》

我們今天要講一個全新的理論──人生的AB面理論。什麼叫人生的AB面理論？人為什麼會喜歡上一個明明不合適的人？因為這個人滿足的是你的情緒需要，而不是滿足你的真實需要。

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滿足情緒，需要的是什麼呢？是你從開心裡面找結果。

滿足真實需要，指的是什麼呢？你從結果裡面找開心。

你肚子不餓，但看到一個影片裡的東西很好吃，你覺得太美味了，一定要吃，所以你就買了。這是滿足你的情緒需要。而你餓了，然後從外送列表裡找到你平時最喜歡吃的東西，吃到嘴裡很美味，這叫真實需要。

這就是因為快樂而選擇，或者是因為選擇而快樂的區別。因為快樂而選擇，在我們的生活裡，這被稱之為喜歡。而因為選擇而快樂，這在生活裡，被稱之為需求。

如果一個人的情感模式是固定的話，那麼你會發現他的情感需求是固定的。如果一個人是自虐型，他就需要有人哄他，需要有人寵他，需要有人能夠瞭解他的心情變化，對嗎？這個是固定的，它是不會變的。

但是什麼是會變的呢？喜歡是可以改變的。

為什麼喜歡是可以改變的呢？情緒是可以受到控制，並可以透過改變認知的方式來改變的。大家會發現，隨著年齡的增長，以前能讓你開心的事情現在不能讓你開心了，以前不能讓你開心的事情現在可能讓你開心。為什麼？這是因為你的情緒需求發生了改變。

所以我們首先提出一個概念：需求是常量，喜歡是變數。

每一個人的生活需求，在一段長時間內是常量，它是不變的。人們需要一種模式來對待自己，才能感覺到舒服，它也是常量。

但喜歡是變數。一個人到底會喜歡什麼，什麼會讓他開心，什麼讓他覺得浪漫，這些都是變數，所以說喜歡是可變的。當我們知道需求才是一輩子的話，或者需求才是長久的話，那麼問題就來了。人人都知道需求是一輩子的，人人都知道自己需要的人是什麼樣的，那為什麼人們又不去找滿足需求的那個人，也就是那個對的人呢？

太多太多人明知自己的需求是什麼，但還是會去找自己喜歡的人。或者有些人，年輕的時候會去尋找喜歡的人，年紀大了反而會去尋找真正的需求。

因為每個人都有人生的A面階段和B面階段，這就是人生的AB面。

人生的A面階段和B面階段分別是什麼呢？

A面階段叫滿足情緒階段。

大部分人的人生裡面都會有這樣的一個階段，叫滿足情緒階段。在這個人生階段裡，情緒滿足對你來說是至關重要的。在你眼裡，哪些東西很重要。譬如吸引很重要，激情很重要，感覺很重要，承諾很重要，心跳很重要，讓自己的負面情緒得到安撫很重要。

▲另一半出軌，卻仍渴望對方的擁抱，是為了滿足情緒。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）



比如某天，我接到一個電話，某位女士說她的男人出軌了，而且是多年內連續出軌。我們自然希望引導她去追尋自我，追求獨立。所以開始問她，現階段最想要的是什麼。

誰料到，某女士說，她現在最想要的是這個男人給她一個擁抱。這就是個典型的人生A面的階段。如果按需求來說，她應該不喜歡男人出軌，或者乾脆就不要這個男人，放棄這段婚姻，這才是滿足需求的做法。

但她要的卻是這個出軌丈夫的一個擁抱，她想要的，是滿足自己當時的情緒。

因為她有負面情緒，得到了這個擁抱，負面情緒也就被安撫了，她的情緒就緩和了。這是典型的人生的A面階段，情緒滿足對她來說更重要。

當一個人處在人生A面的情緒滿足階段，為了滿足自己的情緒，會做很多非理性的事情。

那麼什麼樣的人會讓人感覺到情緒滿足，感覺到喜歡呢？在人格投射當中，會去喜歡和自己同樣類型或者矛盾的類型。比如說自虐型情感模式的女性，會喜歡那種沉默寡言、神秘文藝、內心糾結的男人，或者喜歡那些男人味十足、掌控欲很強的男人。

她們總是喜歡這樣的男人，為什麼？因為她們會覺得情緒滿足，情緒滿足帶來的吸引力讓你覺得這樣的男人很有魅力，魅力也是一種情緒滿足。

覺得這樣很有魅力，很喜歡他。但是等到戀愛過程中，你才發現原來這個男人也是自虐型情感模式，或者掌控型情感模式，然後你們就開始吵架。吵架的時候你會發現，一開始你們是一見鍾情，怎麼在戀愛過程中就變得如此艱難了？

就像我曾接到一個電話，是我們的一個會員粉絲打過來的。她說她跟一個男人一見鍾情。這個男人是個藝術家，為她寫詩，跟她詩詞應答，跟她去看各種書，陪她到處旅遊，讓她覺得很舒服，感覺很好。她就覺得自己是一見鍾情，因為對方太有魅力了。

但在相處過程中，她發現這個男人出軌了，也不理她，連和她戀愛都不承認，也不給她關於未來的任何承諾。所以她就跑來跟我說，戀愛好難啊，我該怎麼辦？

其實，這並不是戀愛難，而是她一直處於自己人生的A面。她所有的喜歡和浪漫，都是在滿足她的情緒，所以選了一個跟她衝突的情感模式。最後發覺，自己需要的根本不是這個，但還是深陷其中，難以自拔。

▲處於自己人生的A面，可能一直喜歡上不適合的人。（圖／unsplash）



那回到之前的問題，為什麼有些人一開始就能選對？

因為有些人一開始選的就是滿足自己需求的，因為他一直處於人生的B面階段，也就是需求滿足階段。

在需求滿足階段，情緒滿足已經不再重要了，需求滿足才更重要。

有些女生，你會發現她很冷靜、很理智，男人對她的關心，她是可以感知的。但她同時也知道，這種關心是不可能持久的。她會在乎和這個男人從生活方式、價值觀，到物質條件等，是不是可以長時間地保持契合。

處於人生B面階段的人，會讚揚一個人長得好看或者非常有魅力，但他並不會因為一個人好看或者有魅力，就和這個人在一起。

處於人生B面階段的人，會更加實際地考察各個方面，尤其是情感模式的契合程度。從一開始的舒服，到長時間的驗證，再到生活裡的確認。他會一層一層地考量，從不輕易地做決定。

人生的B面階段當然也會有喜歡，沒有喜歡就沒有愛情，但他們不會被激情衝昏頭。當激情來臨的時候，他們反而會更加冷靜。他們知道自己必須要等情緒消退之後，再做選擇。

絕大多數人都會有A面和B面，但也不是全部。有些人一輩子都停留在人生A面，就算到了五六十歲，都是處在情緒滿足之中。

所以，有些人不一定會因為年紀增長而主動切換人生階段。但也有一些人，從小他就在B面，基本上就沒有過A面，沒有滿足過他的情緒需要，更多的是滿足實際需求。

一般來講，處於人生B面階段的戀愛會更容易一些，而人生A面階段的戀愛更艱難一些。

短期來看，人生A面階段的戀愛更幸福。短期短到什麼程度呢？差不多幾個月。幾個月之內，人生A面階段戀愛的幸福度要遠遠大於人生B面階段的戀愛，他們彷彿整天都沉浸在各種幸福的感覺中。B面階段的戀愛更難進入，需要磨合，但更長久。

★本文摘自時報出版《重設戀愛腦：享受型、自虐型、取悅型還是掌控型？測出你的情感模式，擺脫渣男吸塵器的體質！》，作者陸琪，暢銷書作家，兩性關係研究者，算愛社主理人。情感模式與你的原生家庭、成長過程、戀愛經驗……有關，你為什麼這樣談戀愛？理解自己，看見在愛情裡不斷重蹈覆轍同樣的傷害，才能找到與你契合的模式、優化自己的戀愛關係。