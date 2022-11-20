人夫送奶纏上女店員　她撩：打砲啊！正宮聽鹹濕對話氣炸

▲林男與梁女在車上相揪去打砲。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

台南林姓人夫因配送食品工作，經常送牛奶到一家全國連鎖超市門市，結果和該間門市梁姓女店員產生情愫，之後更發展出約砲關係，還被行車紀錄器錄下在車上互撩揪打砲的內容，林妻發現兩人鹹濕對話後氣得訴請離婚，並向兩人求償40萬元。一審法官判林男和梁女連帶賠償10萬元。

判決書指出，林妻從行車紀錄器存檔內容發現，林男與梁女在2021年2月間的車內鹹濕對話。內容中梁女雖然月經來，仍豪爽地要求，「走，去打」，林男則回「妳不要這樣啦」，梁女接著說，「打砲啊」，林男則回晚上再約如何，梁女態度卻大轉變直接拒絕，「不要」。林男接著說要「預約3天後」，但已經惱怒的梁女仍不答應，還說月經走後才打「很危險」，射在裡面很容易懷孕。

林妻發現後氣得向法院提出與林男離婚，要求2人賠償40萬元。林男辯稱兩人只是工作認識的朋友關係，因為梁女要搬家，他開貨車幫忙，梁女說「只能以身相許回報」，兩人之後才會延續這個玩笑話題。梁女則表示當初認識時，林男就聲稱自己離過婚，講到妻子時也以「前妻」稱呼。

不過林妻進一步提出兩人在酒吧、釣蝦場過於親密的合照，甚至有接吻的照片，法官因此不採信「兩人僅是工作認識的朋友」這番說法，認為即使無明確事證證明兩人有發生性關係，曖昧行為仍侵害林妻配偶權，判2人連帶賠償10萬元，可上訴。