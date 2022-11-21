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只有1天！超商「大杯美式下殺30元」爽喝　拿鐵也只要37元

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富周一限定大杯美式「9杯269元」、大杯拿鐵「9杯329元」。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

下午感到有點疲憊了嗎？趕快喝杯咖啡！就有超商祭出今（21）日限定「咖啡優惠」，大杯美式下殺每杯只要30元、大杯拿鐵37元，趕快把握便宜買起來，省荷包喝咖啡。

萊爾富Hi-Life VIP APP整買零取今（21）日推出1日限定「咖啡優惠」，大杯美式「9杯269元」以及大杯拿鐵「9杯329元」（冰熱任選），換算下來喝一杯大杯美式只要30元、大杯拿鐵37元，數量有限售完為止。

7-11「愛‧Sharing」慶祝活動正式開跑，門市推出CITY系列飲品分享優惠，即日起至11/29止，CITY系列飲品可享「任選2杯79折、4杯75折」，人氣CITY CAFE拿鐵、每到冬天必喝的CITY CAFE太妃焦糖風味瑪奇朵、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵及CITY CAFE巧克力可可歐蕾等，通通都在優惠中。

▲▼7-11咖啡2022新包裝。（圖／7-11提供）

▲CITY CAFE換上聖誕新包裝。（圖／7-11提供）

CITY CAFE也穿上全新「愛‧Sharing主題咖啡杯」，首波於即日起上市，推出白、粉藍、粉綠3款主題杯，第二波將在12/14登場，推出紅、綠、橘、粉紫4款，屆時共有7款搭配白、紅2款色系杯套，還印著星星、禮物等圖案，超級可愛。

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