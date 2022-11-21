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「隱藏版省錢攻略」快收！麥當勞吃30元漢堡、摩斯紅茶免費加檸檬

▲▼麥當勞常被忽略的銅板美食。（圖／記者蕭筠攝）

▲2大速食店隱藏版點餐攻略大公開。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

省荷包了！《ETtoday新聞雲》整理2大速食店的「隱藏版美食」，並曝光點餐攻略、神秘點法，最低只要花30元就能爽吃1顆漢堡，趕緊筆記。

▲▼麥當勞常被忽略的銅板美食。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞「漢堡」只要30元。

●麥當勞
麥當勞菜單上沒有的隱藏版「漢堡」，1顆只要30元，裡頭則吃得到牛肉、酸黃瓜、洋蔥搭配少許鹽及醬料，且除了可以在櫃檯跟店員點餐「漢堡」之外，也能透過自助點餐機點餐，只要在點餐機上的「點心」類別選擇「漢堡系列」，再點選「漢堡30元」，就能輕鬆買到。

除外，「1+1」系列餐點也有1款隱藏版「吉事漢堡」，可以選用單點方式吃，吉事漢堡裡頭除了牛肉外還加了起司片，一樣銅板價50元有找，通通不能放過。

▲▼摩斯隱藏版小吉士漢堡。（圖／業者提供）

▲摩斯隱藏版小吉士漢堡。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡
摩斯漢堡隱藏版菜單就是「小吉士漢堡」，裡頭夾進漢堡肉、洋蔥粒、番茄醬及吉士片等食材，單顆只要銅板價40元，若不加起司片則僅需35元，只要到櫃檯跟店員點餐：「我要點一個小吉士漢堡」，就能輕鬆買到，加碼還有「摩斯紅茶」開放免費加檸檬片，省錢組合肯定要記。

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