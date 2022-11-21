本土疫情連6周下降！指揮中心調降專責病房開設比率「至少3%」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連6周下降，今（21）日新增1萬1888例本土病例，創下207天新低，也較上周下降28.3%，指揮中心也將調降專責病房開設比例，500床以上的非應變醫院原本需開設6~10%，除了東區維持至少3％，其餘都調降為至少5%；200~499床醫院則需維持3％以上。

羅一鈞表示，在應變醫院部分，台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、台南等已從10%~20%調降為6%~10%或10%~15%，釋出專責病床給一般非確診病人使用。

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羅一鈞另提到，目前全國專責病房與負壓隔離病房開設數為6889床，全國空床率為61.2％，多集中在北部；南區、高屏區的空床率未達6成，雖然南部疫情仍在下降，但在病床釋出上並無北部、東部明顯，整體趨勢還有待觀察。

▲11/21醫療資源統計。（圖／指揮中心提供）



中央流行疫情指揮中心今日公布新增1萬1888例本土病例，較上周下降28.3%，也是相隔207天新低。今日另新增27例境外移入、41例死亡，死亡個案年齡都在50歲以上，有39人具癌症等重大疾病史。上周累計確診數12萬8420例，已連續2周低於上一波低點，也較上周同期減少12.33%。

▲今年第14周至46周新冠肺炎本土病例趨勢圖(0403-1119)。（圖／指揮中心提供）